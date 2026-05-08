Firma Lime złożyła wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Stanach Zjednoczonych. Start-up oficjalnie wejdzie na parkiet Nasdaq pod nazwą korporacyjną Neutron Holdings, jednak będzie korzystał z rozpoznawalnego symbolu „LIME”. Emisją zajmą się m.in. Goldman Sachs i J.P. Morgan.
Chociaż dokładne warunki oferty oraz liczba akcji nie zostały ujawnione w początkowym prospekcie, analitycy finansowi wskazują, że firma może celować w przedział wyceny 4-5 mld dol. To pierwszy tak duży test apetytu rynków publicznych na podmioty z sektora miejskiej mikromobilności od 2018 r. To wtedy amerykański operator Bird został ogłoszony pierwszym start-upem w historii, który w tak krótkim czasie, bo w zaledwie siedem miesięcy od startu biznesu, osiągnął status „jednorożca”, to wówczas też Uber przejął spółkę Jump (rowery elektryczne).
Teraz decyzja o debiucie zbiega się z wyraźnym ożywieniem rynku IPO po wiosennym spowolnieniu, wywołanym zawirowaniami giełdowymi i napięciami na Bliskim Wschodzie. Swoje plany giełdowe przyspieszyło w tym czasie wiele mniejszych start-upów, które za wszelką cenę chcą zdążyć przed debiutem firmy SpaceX. Kosmiczne przedsiębiorstwo Elona Muska, wyceniane potencjalnie na gigantyczną kwotę 1,75 bln dol., może po prostu wyssać z rynków cały wolny kapitał oraz uwagę inwestorów.
Lukas Muehlbauer z IPOX Research wskazuje, iż wniosek Lime odzwierciedla zarówno lepszą sytuację na rynku IPO, jak i silniejszy profil firmy niż w poprzednich latach. W rozmowie z Reutersem podkreślił, że „dobre wyniki ostatnich debiutów pomogły ponownie otworzyć okno dla spółek, które potrafią zaprezentować przekonujące historie wzrostu”.
Sektor współdzielonych pojazdów od dawna zmagał się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności i ograniczeniami ze strony miejskich regulatorów, doprowadzając część firm do bankructwa. Kategoria ta dorobiła się wręcz swojego własnego giełdowego cmentarzyska. Główny rywal Lime, wspomniany Bird, pod koniec 2023 r. zgłosił wniosek o upadłość, z kolei europejski operator Tier zmuszony był zwolnić 22 proc. swoich pracowników i połączyć się z marką Dott, zaś firma Spin całkowicie zamknęła swoją działalność operacyjną.
Lime, którym od połowy 2020 r. kieruje były menedżer Ubera Wayne Ting, wyraźnie odcina się od problemów branży. Z końcem 2025 r. firma obsługiwała klientów w około 230 miastach rozlokowanych w 29 krajach na świecie, w tym nad Wisłą.
Lime to spółka, w którą kapitałowo mocno zaangażowany jest Uber. Biznes jest rentowny (w 2025 r. przychody wzrosły niemal o 30 proc., osiągając 886,7 mln dol.). Mówi się, iż pozyskany z giełdy kapitał firma ma częściowo przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności, spłatę długów. Ale debiut pomoże też w inwestycjach (chodzi o nowe przejęcia). Analitycy sugerują, że IPO Lime będzie wielkim sprawdzianem dla Ubera.
