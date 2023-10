Rewolucyjny Windows 12 już w 2024 roku. Będzie subskrypcja zamiast pudełka?

Intel w niezamierzony sposób zdradził, że już w przyszłym roku na rynku może pojawić się Windows 12. David Zinsner, kierujący finansami koncernu, wyjawił bowiem, że liczy na efekt „aktualizacji” tego oprogramowania. Do tej pory każda kolejna premiera Windowsa stanowiła motor napędowy sprzedaż w branży PC. Użytkownicy komputerów premierę systemu traktują bowiem jako świetny pretekst do wymiany sprzętu. Dla dołującego rynku komputerów mogłoby to stanowić wyczekiwany przez producentów pecetów „ożywczy powiew”.

Windows 12 zintegrowany z chmurą

– Sądzimy, że 2024 r. będzie dość dobry, głównie z powodu odświeżenia Windowsa. Naszym zdaniem zainstalowana baza (chodzi o dostępne na rynku desktopy i laptopy – red.) jest dość stara i wymaga odnowienia. Przyszły rok może być tego początkiem, a katalizatorem będzie Windows – wskazał Zinsner na konferencji analityków Citi.

Na branżowych forach zawrzało, bo sam Microsoft milczy na temat premiery. Analitycy już spekulują, że system operacyjny trafi na rynek zapewne w połowie 2024 r. A pierwsze przecieki pokazują, że popularne „okienka” mogą zachęcić użytkowników do aktualizacji – nieoficjalnie mówi się, że Windows 12 ma być bowiem „ściślej” zintegrowany z chmurą, a także wyposażony zostanie w zaawansowane funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. To prawdziwa gratka. Ale odświeżenie rynkowej bazy komputerów może nastąpić nie tylko z uwagi na atrakcyjność nowego oprogramowania. Specjaliści tłumaczą bowiem, że za sprawą nowatorskich funkcjonalności Windowsa wzrosną wymagania sprzętowe. A to wręcz wymusi większe inwestycje w urządzenia. Czy zatem dystrybutorzy pecetów mogą już zacierać ręce?

Oczekiwania Davida Zinsnera podziela wiele osób z branży. Ostatnio również Jeff Clarke, jeden z wiceprezesów Della, przekonywał, iż coraz częściej pojawiające się różnorakie funkcje AI staną się impulsem do wzrostu w sektorze komputerów. A ten w branży jest wyczekiwany, bo – jak wynika z danych firmy Gartner – w III kwartale br. globalna sprzedaż PC wyniosła tylko 64,3 mln urządzeń. To o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Popyt – po okresie pandemicznego boomu – topnieje nieustannie już od ośmiu kwartałów. IV kwartał br. może okazać się jednak przełomowy.