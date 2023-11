ALAB to nie przypadek. Hakerzy atakują służbę zdrowia, bo dane pacjentów to złoto

Ale może chodzić też o wymuszenie okupu, jak to ma miejsce w przypadku ALAB. – Hakerzy intensyfikują swoją działalność w sektorze zdrowia i poszukują nowych form nacisku na swoje ofiary, aby zmusić je do zapłacenia okupu – potwierdza Aleksander Kostuch, inżynier w Stormshield.

Jego zdaniem ataki te mają poważne konsekwencje nie tylko dla pacjentów, lecz też placówek. – Chodzi o ryzyko utraty reputacji i paraliż ich funkcjonowania, co może prowadzić do poważnych szkód finansowych. Dotyczy to nie tylko okupu czy kar finansowych ze strony organów dbających o przestrzenie prawa w zakresie przetwarzania informacji wrażliwych. Pacjenci, coraz bardziej świadomi swoich praw, mogą dochodzić bowiem odszkodowań – argumentuje.

Piotr Harasimowicz, założyciel firm Vector Synergy i CDeX, działających w branży cyberbezpieczeństwa, zauważa, że ALAB nie poddał się szantażowi, nie zapłacił okupu i teraz musi ponieść konsekwencje. – Nikt nie chciałby być w ich skórze. Firma z pewnością będzie miała dużo do sprzątania w kontekście wizerunkowym, będzie zapewne też ją to sporo kosztowało. Ale to ALAB jest ofiarą, a z szantażystami nie powinno się negocjować – tłumaczy.

Michał Jatczak, ekspert ds. ubezpieczeń w Colonnade Insurance, wskazuje z kolei, iż rozwiązaniem ograniczającym skutki tego typu zdarzeń jest odpowiednia „cyberpolisa”. – Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych obejmuje m.in. wydatki poniesione na zbadanie genezy, przebiegu i skutków incydentu cybernetycznego, określenie, czy systemy i dane są możliwe do odzyskania lub podjęcie próby ich odzyskania. Ubezpieczenie może pokryć też utracony zysk, a także koszt obrony przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wyciekiem danych oraz koszty postępowań związanych z naruszeniem przepisów RODO – wylicza.

Najsłabsze ogniwo

Przypadek ALAB jest w Polsce wyjątkowy, bo dotyczy danych wrażliwych: PESEL, adresów, personaliów i informacji o chorobach. – Zachęcam do sprawdzenia, czy nie staliśmy się ofiarą wycieku na stronie Bezpiecznedane.gov.pl i jednoczesnego zastrzeżenia numeru PESEL, nawet jeśli nie byliśmy klientami laboratorium. To działania mitygujące, które mogą przeciwdziałać potencjalnym skutkom ataku – radzi Harasimowicz.