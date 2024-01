Hakerzy mogą zaatakować już nawet przez wkrętarki. Zagrożone bezpieczeństwo aut

Firma Nozomi Networks analizująca zagadnienia bezpieczeństwa w przemyśle i transporcie znalazła 24 luki bezpieczeństwa w kluczach dynamometrycznych Bosch Rexroth. To popularny inteligentny klucz do nakrętek, używany na liniach produkcyjnych samochodów.

Zagrożenie infekcją ransomware

Ponieważ linie produkcyjne stają się coraz bardziej zależne od wzajemnie połączonych systemów komputerowych, ryzyko wykorzystania do przestępstw staje się coraz większe. Firma Nozomi Networks podaje, że luki mogą umożliwić zainstalowanie na urządzeniu oprogramowania ransomware, które może zostać wykorzystane do spowodowania przestojów linii produkcyjnych i potencjalnie dużych strat finansowych dla właścicieli fabryk. Inne wykorzystanie umożliwiłoby cyberprzestępcy przejęcie programów dokręcania podczas manipulowania wyświetlaczem pokładowym, powodując niewykrywalne uszkodzenie montowanego produktu lub czyniąc go niebezpiecznym w użyciu. - Biorąc pod uwagę, że NXA015S-36V-B posiada certyfikat do zadań krytycznych dla bezpieczeństwa, osoba atakująca może naruszyć bezpieczeństwo zmontowanego produktu poprzez spowodowanie nieoptymalnego dokręcenia lub spowodować jego uszkodzenie w wyniku nadmiernego dokręcenia - czytamy w komunikacie firmy.

Firma podaje, że ponieważ wspomniane luki, głównie w systemie operacyjnym NEXO-OS, nie zostały jeszcze załatane, nie będzie ujawniać na tym blogu żadnych szczegółów technicznych. Firma Bosch Rexroth zobowiązała się do udostępnienia poprawek do końca stycznia 2024 r. W międzyczasie analitycy Nozomi Networks podają pewne rozwiązania, które właściciele zasobów mogą wdrożyć, aby zabezpieczyć się przed cyberatakami.

Lodówki celem hakerów

Firma Proofpoint zajmująca się zabezpieczeniami przed laty podała informację o ataku grupy hakerów na ponad 100 tys. gadżetów i przedmiotów codziennego użytku w domach na całym świecie. Za pośrednictwem m.in. lodówki i termostatu „zalała” następnie e-mailami firmy i przedsiębiorstwa w wielu krajach.