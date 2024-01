Tak wielkiego zagrożenia jeszcze nie było. Hakerzy użyją sztucznej inteligencji

– Od momentu opublikowania informacji o podatności aplikacji do jej wykorzystania przez przestępców mija zazwyczaj kilka dni. Ci muszą ręcznie modyfikować złośliwe oprogramowanie, by móc wykorzystać nowe luki w zabezpieczeniach. Jednocześnie jest to bufor czasowy dla użytkowników, żeby zaktualizować wszystkie urządzenia i programy. Nowoczesne algorytmy mogą jednak zautomatyzować proces działania cyberprzestępców. Znacznie szybciej będą gotowi zacząć atak na nowo ujawnioną lukę, pozostawiając użytkownikom mniej czasu na zainstalowanie aktualizacji – wyjaśnia Tasiemski.

To wyzwanie choćby dla samorządów. Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield, zwraca uwagę na wzrost liczby tzw. podatności zero-day. Jego zdaniem należy o tym wspomnieć, odnosząc się do rządowych programów wsparcia, jak „Cyfrowa gmina” i „Cyberbezpieczny samorząd”. – Słabością praktykowanych w nich procedur jest publikowanie obowiązkowych zapytań ofertowych w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powoduje to, że przestępcy jak na tacy otrzymują informację, w przypadku których instytucji zapytanie dotyczy np. „odnowienia wstecz”. W praktyce jest ona dla nich wyraźnym sygnałem, że z jakichś powodów zabezpieczenia danej instytucji nie były aktualizowane przez określony czas. Wyszukują dedykowaną podatność pod sprecyzowany w zapytaniu system i starają się wykorzystać znane sobie luki w bezpieczeństwie, by dokonać skutecznego ataku – opisuje ekspert jedną z taktyk cyberprzestępców.

Czytaj więcej IT Hakerzy celują w polskich pacjentów. Atak na laboratoria ALAB wywołał panikę Skala cyberataku, który skutkował kradzieżą tysięcy wrażliwych informacji, może być większa, niż sądzono. Polacy rzucili się do sprawdzania, czy informacje o nich nie zostały upublicznione, czym grozili hakerzy.

Analitycy sądzą, iż hakerzy w br. skupią się nie tylko na lokalnych instytucjach, ale też na małych i średnich przedsiębiorstwach. – Te wciąż nie są wystarczająco przygotowane do walki z zagrożeniami – przekonuje Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w firmie Barracuda Networks.

Według niego królować będą też ataki ransomware (wymuszające okup). – Cyberprzestępcy zmienili sposób działania i nie żądają okupu za odszyfrowanie danych, a za nieupublicznianie skradzionych informacji. Nie są to tylko czcze pogróżki, co widać choćby na przykładzie niedawnego ataku na ALAB Laboratoria – komentuje Ossowski.

Nowe regulacje i wielkie pieniądze na cyberbezpieczeństwo

Związek Cyfrowa Polska (ZCP) spodziewa się, iż w br. największe inwestycje w branży technologicznej nad Wisłą będą dotyczyły (obok AI) sektora cyberbezpieczeństwa. – To kwestia newralgiczna. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, ataki cyberprzestępców mogą być wymierzone zarówno w użytkowników indywidualnych, jak i w firmy oraz ośrodki administracyjne. Aby nie zaprzepaścić szans, jakie daje nam rozwój technologii, powinniśmy umieć się zabezpieczyć przed hakerami. Dostrzegamy, że świadomość tego, zwłaszcza w biznesie, rośnie – podkreśla Michał Kanownik, prezes ZCP.