Polskie paradoksy dostosowań do unijnej dyrektywy

Konsekwencje finansowe należy zatem wyliczyć, a projekt powinien być zmieniony, jeżeli w toku konsultacji publicznych przedstawione dane dotyczące kosztów wdrażania zostaną uznane za zbyt wysokie. Trzeba też pamiętać, że zbyt duże koszty implementacji NIS2 zapłacą także użytkownicy końcowi, bo spowodują wzrost cen internetu, które były jednymi z najniższych w Europie.

Według projektu ustawy wdrażającej NIS2, jeżeli dostawca zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, wówczas wszystkie podmioty kluczowe i wszystkie podmioty ważne muszą usunąć konkretne kategorie sprzętu lub oprogramowania pochodzące od takiego dostawcy w ciągu siedmiu lat, a niektórzy przedsiębiorcy telekomunikacyjni – nawet w ciągu czterech lat. Według dyskutantów kryteria uznania dostawcy za high-risk vendor, częściowo zaczerpnięte z regulacji Toolbox 5G, są niejasne i nieprecyzyjne. Jak stwierdza Karol Skupień, prezes zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, jedynym kryterium jest tu kryterium polityczne. Lepszym rozwiązaniem byłaby certyfikacja sprzętu i oprogramowania.

Nakazywanie usuwania z sieci urządzeń, które pochodzą od nieodpowiedniego dostawcy, jest ryzykowne i nieekonomiczne. Ten sprzęt ma nieraz wieloletnie gwarancje i jest drogi. Niektóre urządzenia do obsługi sieci światłowodowych, umieszczone w Polsce, nie zostały wymienione i są sprawne.

Drugą, bardzo poważną kwestią jest wpływ założeń ustawy na kwestię bezpieczeństwa. Ma ona w założeniu chronić UE przed sprzętem, który może służyć do ewentualnego wykradania danych przez firmy spoza jej obszaru. Jednak wystarczy kupić w Polsce operatora telekomunikacyjnego, by uzyskać legalny dostęp do wszystkich urządzeń. A mamy w kraju operatorów, których właścicielami są fundusze spoza Unii. Dane Polaków przepływają tam bez włamywania się do sieci. To paradoks, że polskim firmom zabrania się posługiwania sprzętem spoza UE, dobrym i w korzystnej cenie, a nie zakazuje się przekazywania danych korporacjom zagranicznym spoza obszaru europejskiego. Karol Skupień uznaje to za skrajnie niebezpieczne.

Według dyskutantów zasada proporcjonalności jest w przypadku NIS2 absurdalna, bo zakłada, że zgodnie z ustawą podmioty będą ponosić koszty nie swoich błędów. Gdy producent popełni błąd, który spowoduje, że sprzęt przestanie spełniać wymogi regulacji, operator będzie musiał ponieść koszt jego wymiany. A pole manewru jest niewielkie. W Europie w technologii światłowodowej, jest tylko jeden dostawca, który dorównuje jakością sprzętom azjatyckim, ale nie ma on oferty dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, jakich w Polsce są tysiące. Brak możliwości stosowania sprzętu spoza Unii spowoduje, że zostaną oni wyeliminowani z rynku. Zatem ustawa nakłada obowiązki nie tylko nieproporcjonalne, ale także nie na te firmy, co trzeba. Ustawodawca zapomina, że w kraju jest 2,5 mln tych małych i średnich przedsiębiorców i ich udział w przychodach Skarbu Państwa jest znaczący.