Polska liderem rozwoju IT w Europie. Kto jest najbardziej poszukiwany

Skąd ten wzrost pomimo globalnego spowolnienia w branży technologicznej, które zarówno na świecie, jak i w Polsce przełożyło się na dwucyfrowy spadek liczby ofert pracy, a nawet zwolnienia pracowników w części spółek IT?

Zaskoczenia danymi Eurostatu nie kryje Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego ta bardzo pozytywna dla naszej gospodarki zmiana – o ile nie wynika ze zmiany metodologii (o czym jednak Eurostat nie wspomina), może być efektem przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji w innych branżach.

Poza sektorem IT, który w Polsce jest nastawiony głównie na eksport i – jak wynika z danych GUS – zatrudniał na koniec zeszłego roku 317 tysięcy osób (w firmach z co najmniej dziesięcioma pracownikami), specjalistów ICT potrzebują i będą potrzebować przedsiębiorstwa praktycznie z każdej branży.

Praca nie tylko w IT, kto jest poszukiwany?

– Miejsc pracy powiązanych z ICT musi przybywać z uwagi na szybką digitalizację gospodarki. Przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają nowe technologie, co powoduje, że nawet stanowiska wcześniej „analogowe” stają się „cyfrowe”. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią zarządzać nowoczesnymi systemami i narzędziami IT – twierdzi Tomasz Kuciel, prezes spółki informatycznej Editel Polska. Zwraca też uwagę, że specjaliści ICT to nie tylko programiści – nowe miejsca pracy powstają w takich obszarach jak analiza danych, zarządzanie projektami IT, bezpieczeństwo cybernetyczne czy wsparcie techniczne. – Przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów, którzy nie tylko potrafią kodować, ale także zarządzać infrastrukturą IT, analizować dane, wdrażać nowe technologie i dbać o bezpieczeństwo systemów informatycznych – zaznacza Kuciel, przyznając jednocześnie, że skala wzrostu zatrudnienia w danych Eurostatu jest zaskakująca i zasługuje na głębszą analizę.

Jak ocenia Agnieszka Reczyńska, dyrektor HR w spółce informatycznej BPSC, wzrost zatrudnienia w polskim ICT jest efektem synergii inwestycji technologicznych, rozwoju kompetencji pracowników, napływu zagranicznych inwestycji oraz wsparcia rządowego i unijnego. Przypomina, że według raportu „Industry 4.0” firmy McKinsey 35 proc. polskich firm przemysłowych zwiększyło ostatnio zatrudnienie w obszarach związanych z AI, machine learning i analizą big data.