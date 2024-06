Cashback i moneyback – co to za usługi i jak działają?

Czy cashback się opłaca? Na czym zarabiają strony usługi?

Cashback opłaca się wszystkim trzem stronom transakcji: bankom, sklepom oraz właścicielom kart. Natomiast dla klientów jest to oszczędność czasu i pieniędzy. Często łatwiej jest znaleźć sklep z usługą cashback niż bankomat, którego może nie być w danej lokalizacji. Dodatkowa opłata, jeśli w ogóle jest pobierana, jest zdecydowanie niższa niż prowizja za skorzystanie z bankomatu, wynosi bowiem od 0 do 2 zł. Natomiast przy wypłacie gotówki z bankomatu przy użyciu karty kredytowej trzeba się liczyć z prowizją wynoszącą zazwyczaj jednak nie mniej niż 10 zł. Transakcje te są proste i bezpieczne, bo klient zatwierdza je swoim PIN-em i nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z usługi wielokrotnie w ciągu dnia, wypłacając za każdym razem kwotę, jaką można pobrać jednorazowo. Oczywiście jak wszędzie, mogą się zdarzyć nieprzewidziane sytuacje i problemy techniczne, dlatego na wypadek ewentualnej reklamacji, warto zawsze zabierać ze sobą wydruk potwierdzający płatność. Cashback opłaca się też sklepom, bo zwiększa ich przychody. Klienci, korzystając z usługi, generują dodatkowy zysk, a zwrot za wypłacane środki jest przesyłany bezpośrednio na konto firmowe. Patrząc od strony banków, cashback zachęca posiadaczy kart do ich częstszego używania i zwiększenia wolumenu transakcji kartami.

Mimo tak wielu zalet cashbacku wciąż wielu Polaców o takiej usłudze nie słyszało. Jeszcze pod koniec 2022 roku w badaniu przeprowadzonym przez Fundację Polska Bezgotówkowa wykazano, że 6 proc. ankietowanych w ogóle nie wiedziało, co oznacza termin cashback. Wśród 68 proc. badanych, którzy się z tą nazwą spotkali, nie wszyscy wiedzą, na czym usługa polega, choć dokładny ich procent nie został określony.

Jakie są korzyści z moneybacku?

Monayback polega na tym, że klient płaci kartą za usługi lub produkty w wyznaczonych przez banki sklepach, a bank zwraca mu określoną sumę od każdej transakcji spełniającej warunki promocji. Przykładowo, jeśli klient dokonuje zakupu na kwotę 100 zł przy użyciu karty kredytowej, która oferuje 5 proc. cashbacku, to po transakcji na jego konto trafia 5 zł. Zwrot środków zazwyczaj następuje w kolejnym miesiącu. Usługa ta ma zachęcać klientów do skorzystania oraz wykonywania większej ilości transakcji płatniczych kartą. Zasady zwrotów za zakupy są różne, w zależności od banku, który je ustala, i zazwyczaj wynoszą od 1 do 5 proc. Czasem też banki dokładnie precyzują, za jakie produkty i usługi zwracają część środków.

Programy moneybacku, chociaż wiążą się z kosztami, są korzystnym rozwiązaniem dla banków. Zwiększają nie tylko liczbę transakcji i przychody z tego tytułu, ale wpływają również na lojalność klientów i lepsze zrozumienie ich zachowań, co sprawia, że jest to także doskonałe narzędzie marketingowe.