Jakie informacje gromadzą auta?

Współczesne samochody to jeden wielki komputer. Zatem zainteresowanie cyberprzestępców nie dziwi. Wystarczy wspomnieć, że nowoczesne pojazdy mają nawet 150 elektronicznych jednostek sterujących (ECU), które nadzorują m.in. prawidłową pracę silnika i innych podzespołów, w tym ABS-u. W sumie stoi za nimi do 100 mln linii kodu. A to więcej niż w samolocie pasażerskim (np. Boeing 787 Dreamliner wykorzystuje do działania ok. 6,5 mln linijek kodu). Vishak Raman, dyrektor działu Security Business z firmy Cisco, ocenia, że w bieżącym roku na całym świecie ponad 300 mln tak wyposażonych pojazdów będzie mogło otrzymywać scentralizowane aktualizacje. A to oznacza, że te ucyfryzowane samochody znajdą się też na celowniku hakerów, gdyż zabezpieczone bywają w sposób niewystarczający (do czego często przyczyniają się sami kierowcy), a stanowią skarbnicę informacji.

– Znakomita większość trzy–czteroletnich letnich aut, będących w ofercie na rynku wtórnym, posiada w komputerze pokładowym informacje o książkach telefonicznych poprzednich właścicieli, destynacjach wprowadzonych podczas użytkowania, ulubionych wykonawcach i utworach czy treści wysyłanych wiadomości SMS – wylicza Leszek Cieloch z ESG.

Czytaj więcej Bezpieczeństwo Złodziej zdalnie przejmie auto. Nowe zagrożenie Cyberprzestępcy na celownik biorą nie tylko komputery. Na ich radarze znalazły się również samochody. Dostanie się do systemów współczesnych pojazdów okazuje się łatwiejsze niż można byłoby się spodziewać.

A współczesne auta rejestrują nie tylko geolokalizację czy osiągi pojazdu, ale również zachowanie kierowców i ich dane biometryczne. – Funkcje, które kiedyś były dostępne tylko w luksusowych markach, teraz dostępne są praktycznie we wszystkich podstawowych samochodach miejskich. Funkcje te obejmują łączność Bluetooth do parowania telefonów komórkowych, nawigację GPS, hotspoty wi-fi, systemy unikania kolizji czy zdalną diagnostykę. Dzięki tym możliwościom samochody szybko stają się bazami danych na kołach – komentuje Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point w Polsce.

UE wymusi cyberochronę pojazdów

Jego zdaniem – oprócz samego wewnętrznego systemu tzw. infotainment w pojeździe – coraz większym zagrożeniem stają się urządzenia mobilne. Smartfony stają się bowiem kluczem do auta czy narzędziem do sterowania wieloma funkcjami (zamkami, reflektorami, klimatyzacją, a nawet samym pojazdem). – Urządzenia te i aplikacje mają szereg luk w zabezpieczeniach – kontynuuje Głażewski.

Wskazuje na słabe wymagania dotyczące hasła, błędy kodu, przestarzałe systemy operacyjne, podatność na złośliwe oprogramowanie lub wirusy. Z pomocą kierowcom idzie jednak Bruksela, która zaimplementowała właśnie regulacje ONZ (R155 i R156) ws. cyberochrony pojazdów. Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy, zgodnie z którymi wszystkie nowo produkowane auta muszą spełniać odpowiednie wymogi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego (chodzi o wyższe wymagania dla firm motoryzacyjnych w zakresie ograniczenia zbierania informacji i bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych przez systemy aktualizacji oprogramowania wbudowanego w pojazdach).