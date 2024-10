Koniec kolejek w urzędach i nowe możliwości. Polacy mają zyskać totalny dostęp online

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), które pomaga instytucjom i firmom realizować finansowane z unijnych funduszy projekty mające na celu m.in. zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich obywateli czy edukację w zakresie nowych technologii, zakończyło podpisywanie umów i porozumień na dofinansowanie w ramach programu zwiększającego dostępność usług publicznych. W sumie do dziewięciu instytucji trafi przeszło 726 mln zł.

Za te pieniądze zrealizują one inwestycje, które pozwolą załatwiać więcej spraw online – bez kolejek i konieczności wizyty w urzędzie. Nowe usługi administracyjne mają być szczególnie pomocne dla osób starszych i niepełnosprawnych. A co będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć jest m.in. projekt Nowa Academica, realizowany przez Bibliotekę Narodową. Rozwiązanie, które ma dać dostęp online do publikacji naukowych (cyfrowych wersji książek i artykułów w bibliotekach w całej Polsce), pozwoli czytelnikom korzystać z jednego e-konta w wielu placówkach.

Pozew online i e-dostęp do akt

Platforma eUFG pozwoli podpisać umowę kupna-sprzedaży auta i przesłać drogą elektroniczną do urzędów. Co więcej, zapewni ona dostęp do historii szkód pojazdu. Internauci zyskają ponadto możliwość składania pozwów online i uzyskiwania szybkiego e-dostępu do akt spraw. A wszystko za sprawą EPU 3.0. (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze), przedsięwzięcia prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pieniądze popłyną także do Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pierwsza instytucja zadba o zaoferowanie w sieci zasobów geodezyjnych. Integracja tych danych ma umożliwić obywatelom zamawianie map i innych dokumentów przez internet, bez konieczności zakładania kont lokalnych (dane będą dostępne w formie cyfrowej). Z kolei projekt resortu da możliwość tzw. elektronizacji umów o pracę. W efekcie przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy o pracę i zlecenia w formie cyfrowej, za pośrednictwem systemu Biznes.gov.pl (t ma uprościć procesy kadrowe i przyspieszyć obieg dokumentów). Usprawnienie procesów da też nowy System Obsługi Szkód i Regresów prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Serwis ten usprawni proces wypłaty odszkodowań oraz dochodzenie należności, a w konsekwencji przyspieszy rozliczenia i uprości procedury.