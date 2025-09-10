Drony nad Polską. Nocny incydent i ogromne zainteresowanie w sieci

Aktualizacja: 10.09.2025 19:17 Publikacja: 10.09.2025 14:49
Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Naruszenie przez rosyjskie drony naszej przestrzeni powietrznej już w nocy wzbudziło duże zainteresowanie. Sprawdzamy, jak w ostatnich godzinach wygląda popularność tego tematu wśród internautów w naszym kraju.
Zainteresowanie frazą „drony nad Polską” wśród polskich internautów w ostatnich dniach utrzymywało się na podobnym poziomie, wynika z analiz Google Trends. Wyraźna zmiana nastąpiła w nocy z wtorku na środę (z 9 na 10 września). Tuż po północy częstotliwość wyszukiwania frazy „drony nad Polską” zaczęła wyraźnie rosnąć. Największe zainteresowanie odnotowano ok. godz. 7:00 rano. Po tej godzinie zaczęło ono stopniowo spadać. Nadal jednak utrzymuje się na poziomie dużo wyższym niż w poprzednich dniach.
Osoby szukające w internecie informacji na temat dronów nad Polską często w ostatnich godzinach wpisują także takie frazy jak „drony rosyjskie nad Polską” i „drony rosyjskie”. Ponadto dosyć dużym zainteresowaniem cieszą się frazy: „gdzie drony nad Polską”, „drony nad Polską teraz” i „drony nad Polską mapa”.
Czytaj więcej
Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów skoment...
Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy zainteresowani tematem dronów nad Polską coraz częściej wpisują również następujące frazy: „drony zestrzelone nad Polską”, „ile dronów nad Polską” i „drony nad Polską 2025”.
Przed godziną 4 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w komunikacie prasowym poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w trakcie ich ataku na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W związku z tym uruchomiono procedury obronne. Rozpoczęła się operacja wojska, której celem były identyfikacja i neutralizacja obiektów. O sytuacji poinformowani zostali prezydent i premier. W nocy zamknięte zostały lotniska w Warszawie, Modlinie, Lublinie i Rzeszowie.
Czytaj więcej
Doniesienia związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nie poz...
Ok. godziny 5:30 DORSZ poinformowało, że część rosyjskich dronów, które znalazły się w naszej przestrzeni powietrznej i mogły stanowić zagrożenie, została zestrzelona. Trwają poszukiwania ich szczątków. Z kolei przed godz. 8 w kolejnym komunikacie podano, że zakończyło się „Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej […]”.
W związku z zaistniałą sytuacją w środę rano odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta oraz nadzwyczajne posiedzenie rządu.
O godz. 10.00 rozpoczęło się natomiast posiedzenie Sejmu, w trakcie którego premier Donald Tusk przedstawił informacje na temat nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i działań podjętych przez polskie i sojusznicze Siły Zbrojne. Premier poinformował, że „Ok. godz. 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem. Ostatnie, jakie odnotowaliśmy, miało miejsce ok. godz. 6.30”.
Czytaj więcej
– Dobrze, że wreszcie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zareagowało tak, jak należy – p...
Aktualnie, jak informują służby, trwa akcja, której celem jest odnalezienie zestrzelonych obiektów. Osoby, które natrafią na zestrzelone drony lub ich fragmenty, proszone są o niezbliżanie się do nich i zgłoszenie faktu odnalezienia pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.
Służby informują na ten moment o odnalezieniu trzech zestrzelonych dronów na terenie województwa lubelskiego (w miejscowościach Wyryki, Czosnówka i Cześniki) i jednego na terenie województwa łódzkiego (w Mniszkowie).
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Naruszenie przez rosyjskie drony naszej przestrzeni powietrznej już w nocy wzbudziło duże zainteresowanie. Sprawdzamy, jak w ostatnich godzinach wygląda popularność tego tematu wśród internautów w naszym kraju.
Gdy tylko na terytorium Polski spadły rosyjskie drony, zmasowane „uderzenie” fake newsami zalało sieć. Moskwa do...
W polskich szkołach pojawiło się sporo nowości. Wśród nich znalazł się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, któr...
To już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Przygotowania do rozpoczęcia nauki ruszyły pełną parą. W nowym roku...
Maskotki od mniej więcej roku są globalną sensacją. Zainteresowanie futrzanymi zabawkami rośnie rekordowo także...
Zbliża się kolejna w tym roku handlowa niedziela. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał 31 sierpnia. Tego dnia zak...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas