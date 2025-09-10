Reklama

Drony nad Polską. Nocny incydent i ogromne zainteresowanie w sieci

Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie w ostatnich godzinach Polacy zaczęli intensywnie szukać informacji na ten temat w sieci.

Publikacja: 10.09.2025 14:49

Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Joanna Kamińska

Naruszenie przez rosyjskie drony naszej przestrzeni powietrznej już w nocy wzbudziło duże zainteresowanie. Sprawdzamy, jak w ostatnich godzinach wygląda popularność tego tematu wśród internautów w naszym kraju.

Drony nad Polską wzbudzają zainteresowanie internautów: Jakich informacji szukają? 

Zainteresowanie frazą „drony nad Polską” wśród polskich internautów w ostatnich dniach utrzymywało się na podobnym poziomie, wynika z analiz Google Trends. Wyraźna zmiana nastąpiła w nocy z wtorku na środę (z 9 na 10 września). Tuż po północy częstotliwość wyszukiwania frazy „drony nad Polską” zaczęła wyraźnie rosnąć. Największe zainteresowanie odnotowano ok. godz. 7:00 rano. Po tej godzinie zaczęło ono stopniowo spadać. Nadal jednak utrzymuje się na poziomie dużo wyższym niż w poprzednich dniach.

Osoby szukające w internecie informacji na temat dronów nad Polską często w ostatnich godzinach wpisują także takie frazy jak „drony rosyjskie nad Polską” i „drony rosyjskie”. Ponadto dosyć dużym zainteresowaniem cieszą się frazy: „gdzie drony nad Polską”, „drony nad Polską teraz” i „drony nad Polską mapa”.

Czytaj więcej

Trwa poszukiwanie szczątków dronów na terytorium Polski
Konflikty zbrojne
Białoruś komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. „Drony zeszły z kursu”

Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy zainteresowani tematem dronów nad Polską coraz częściej wpisują również następujące frazy: „drony zestrzelone nad Polską”, „ile dronów nad Polską” i „drony nad Polską 2025”.

Drony nad Polską: Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Przed godziną 4 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w komunikacie prasowym poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w trakcie ich ataku na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W związku z tym uruchomiono procedury obronne. Rozpoczęła się operacja wojska, której celem były identyfikacja i neutralizacja obiektów. O sytuacji poinformowani zostali prezydent i premier. W nocy zamknięte zostały lotniska w Warszawie, Modlinie, Lublinie i Rzeszowie.

Czytaj więcej

Złoty w dół w odpowiedzi na rosyjskie drony nad Polską
Waluty
Złoty w dół w odpowiedzi na rosyjskie drony nad Polską

Ok. godziny 5:30 DORSZ poinformowało, że część rosyjskich dronów, które znalazły się w naszej przestrzeni powietrznej i mogły stanowić zagrożenie, została zestrzelona. Trwają poszukiwania ich szczątków. Z kolei przed godz. 8 w kolejnym komunikacie podano, że zakończyło się „Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej […]”.

W związku z zaistniałą sytuacją w środę rano odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta oraz nadzwyczajne posiedzenie rządu.

O godz. 10.00 rozpoczęło się natomiast posiedzenie Sejmu, w trakcie którego premier Donald Tusk przedstawił informacje na temat nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i działań podjętych przez polskie i sojusznicze Siły Zbrojne. Premier poinformował, że „Ok. godz. 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem. Ostatnie, jakie odnotowaliśmy, miało miejsce ok. godz. 6.30”.

Czytaj więcej

Rosyjskie drony nad Polską. Gen. Roman Polko uspokaja. „Nie mamy się czego obawiać tak naprawdę”
Konflikty zbrojne
Rosyjskie drony nad Polską. Gen. Roman Polko uspokaja. „Nie mamy się czego obawiać tak naprawdę”
Drony nad Polską: Poszukiwania zestrzelonych obiektów

Aktualnie, jak informują służby, trwa akcja, której celem jest odnalezienie zestrzelonych obiektów. Osoby, które natrafią na zestrzelone drony lub ich fragmenty, proszone są o niezbliżanie się do nich i zgłoszenie faktu odnalezienia pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

Służby informują na ten moment o odnalezieniu trzech zestrzelonych dronów na terenie województwa lubelskiego (w miejscowościach Wyryki, Czosnówka i Cześniki) i jednego na terenie województwa łódzkiego (w Mniszkowie).

Źródło: rp.pl

Wojsko Polska Drony

