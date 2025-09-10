Drony nad Polską. Nocny incydent i ogromne zainteresowanie w sieci

Naruszenie przez rosyjskie drony naszej przestrzeni powietrznej już w nocy wzbudziło duże zainteresowanie. Sprawdzamy, jak w ostatnich godzinach wygląda popularność tego tematu wśród internautów w naszym kraju.

Reklama Reklama

Drony nad Polską wzbudzają zainteresowanie internautów: Jakich informacji szukają?

Zainteresowanie frazą „drony nad Polską” wśród polskich internautów w ostatnich dniach utrzymywało się na podobnym poziomie, wynika z analiz Google Trends. Wyraźna zmiana nastąpiła w nocy z wtorku na środę (z 9 na 10 września). Tuż po północy częstotliwość wyszukiwania frazy „drony nad Polską” zaczęła wyraźnie rosnąć. Największe zainteresowanie odnotowano ok. godz. 7:00 rano. Po tej godzinie zaczęło ono stopniowo spadać. Nadal jednak utrzymuje się na poziomie dużo wyższym niż w poprzednich dniach.

Osoby szukające w internecie informacji na temat dronów nad Polską często w ostatnich godzinach wpisują także takie frazy jak „drony rosyjskie nad Polską” i „drony rosyjskie”. Ponadto dosyć dużym zainteresowaniem cieszą się frazy: „gdzie drony nad Polską”, „drony nad Polską teraz” i „drony nad Polską mapa”.

Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy zainteresowani tematem dronów nad Polską coraz częściej wpisują również następujące frazy: „drony zestrzelone nad Polską”, „ile dronów nad Polską” i „drony nad Polską 2025”.