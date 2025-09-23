„1670" trafił w gusta Polaków? Serial bije rekordy popularności, a widzowie pytają o „traktat 42"

„1670” to polski serial komediowo-kostiumowy. Jego drugi sezon miał premierę 17 września na platformie Netflix.

Ogromna popularność „1670”. Serial przyciąga uwagę internautów

Pierwszy sezon serialu „1670” podbił serca widzów i zyskał w Polsce ogromną popularność. Choć opinie na temat drugiego sezonu bywają różne, zainteresowanie produkcją jest bardzo duże. Widać to chociażby po liczbie osób szukających informacji na temat serialu w internecie. Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie serialem gwałtownie wzrosło we wrześniu, tuż przed premierą drugiego sezonu i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Wcześniej podobnie dużą uwagę produkcja przyciągnęła w grudniu 2023 roku, gdy miała miejsce premiera pierwszego sezonu.

„1670” budzi zainteresowanie Polaków. Jakich informacji szukamy w sieci?

Dużym zainteresowaniem wśród internautów cieszy się zarówno sam serial, jak i część obsady aktorskiej. Osoby szukające w ostatnim czasie informacji na temat „1670” najczęściej wpisywały takie frazy jak: „1670 sezon 2”, „kiedy 1670”, a także „obsada 1670”. Coraz więcej osób wpisuje także hasła takie, jak: „traktat 42” oraz „Filip Zaręba 1670”.

Wśród obsady największą uwagę internautów przyciąga Martyna Byczkowska, odtwórczyni roli Anieli Adamczewskiej. Osoby szukające informacji na temat aktorki często wpisują jej nazwisko w połączeniu z pseudonimem polskiego rapera Quebonafide, z którym jest związana. Internauci są również zainteresowani filmem „La petite mort”, którego jest reżyserką i scenarzystką.