„1670" trafił w gusta Polaków? Serial bije rekordy popularności, a widzowie pytają o „traktat 42"

„1670” to kostiumowy serial satyryczny, który w prześmiewczy sposób przedstawia obraz polskiej szlachty
„1670” to polski serial komediowo-kostiumowy. Jego drugi sezon miał premierę 17 września na platformie Netflix.
Pierwszy sezon serialu „1670” podbił serca widzów i zyskał w Polsce ogromną popularność. Choć opinie na temat drugiego sezonu bywają różne, zainteresowanie produkcją jest bardzo duże. Widać to chociażby po liczbie osób szukających informacji na temat serialu w internecie. Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie serialem gwałtownie wzrosło we wrześniu, tuż przed premierą drugiego sezonu i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Wcześniej podobnie dużą uwagę produkcja przyciągnęła w grudniu 2023 roku, gdy miała miejsce premiera pierwszego sezonu.
Dużym zainteresowaniem wśród internautów cieszy się zarówno sam serial, jak i część obsady aktorskiej. Osoby szukające w ostatnim czasie informacji na temat „1670” najczęściej wpisywały takie frazy jak: „1670 sezon 2”, „kiedy 1670”, a także „obsada 1670”. Coraz więcej osób wpisuje także hasła takie, jak: „traktat 42” oraz „Filip Zaręba 1670”.
Wśród obsady największą uwagę internautów przyciąga Martyna Byczkowska, odtwórczyni roli Anieli Adamczewskiej. Osoby szukające informacji na temat aktorki często wpisują jej nazwisko w połączeniu z pseudonimem polskiego rapera Quebonafide, z którym jest związana. Internauci są również zainteresowani filmem „La petite mort”, którego jest reżyserką i scenarzystką.
Zainteresowanie wzbudzają także odtwórca roli Jana Pawła Adamczewskiego Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman (Zofia Adamczewska), Michał Sikorski (ksiądz Jakub Adamczewski), Filip Zaręba (Stanisław Adamczewski) i Kirył Pietryczuk (Maciej, pomocnik kowala).
„1670” to kostiumowy serial satyryczny, który w prześmiewczy sposób przedstawia obraz polskiej szlachty. Jego akcja toczy się w 1670 roku we wsi Adamczycha. Głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski, głowa szlacheckiej rodziny, według którego Rzeczpospolita jest najpotężniejszym państwem świata, a on sam marzy, by zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. W drugim sezonie serialu główny bohater zabiera rodzinę na zagraniczne wczasy do Turcji i organizuje huczne dożynki królewskie.
W odpowiedzi na pytania internautów – pojawiający się w drugim sezonie serialu „Traktat 42” dotyczy negocjacji między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim. W pertraktacjach z udziałem hetmana Jana Sobieskiego uczestniczy główny bohater. Z powodu nieznajomości języka pertraktacje sprowadzają się do licytacji na liczby, która kończy się na numerze 42.
Budzący zainteresowanie internautów Filip Zaręba to nowy odtwórca roli Stanisława Adamczewskiego, syna Jana Pawła. Zastąpił on w drugim sezonie serialu Michała Balickiego, który wcześniej grał tę rolę.
