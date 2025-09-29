Polska poderwała myśliwce kolejny raz. Jak Polacy reagują na takie komunikaty?

Polskie i sojusznicze myśliwce zostały poderwane w niedzielę rano w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Działania lotnictwa miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej.

Wzmożone ataki Rosji na Ukrainę. Reakcja lotnictwa Polski i NATO

O poderwaniu polskich myśliwców w związku z uderzeniami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę 28 września około godziny 4 rano.

„Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - brzmiał komunika Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Po godzinie 8 poinformowano o zakończeniu działań. Podziękowano za wsparcie siłom NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Zaznaczono również, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.