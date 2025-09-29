Reklama

Polska poderwała myśliwce kolejny raz. Jak Polacy reagują na takie komunikaty?

W niedzielę już po raz kolejny Polska była zmuszona poderwać myśliwce w związku z niepokojącymi działaniami Rosji. Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyciągnął dużą uwagę Polaków. Informacje na ten temat należały do najczęściej wyszukiwanych w internecie.

Publikacja: 29.09.2025 15:42

Polskie i sojusznicze myśliwce poderwano w niedzielę w związku z atakami Rosji na Ukrainę/zdj. ilust

Polskie i sojusznicze myśliwce poderwano w niedzielę w związku z atakami Rosji na Ukrainę/zdj. ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Polskie i sojusznicze myśliwce zostały poderwane w niedzielę rano w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Działania lotnictwa miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej.  

Wzmożone ataki Rosji na Ukrainę. Reakcja lotnictwa Polski i NATO

O poderwaniu polskich myśliwców w związku z uderzeniami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę 28 września około godziny 4 rano.

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - brzmiał komunika Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Po godzinie 8 poinformowano o zakończeniu działań. Podziękowano za wsparcie siłom NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Zaznaczono również, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 

Polska poderwała myśliwce. Duże zainteresowanie Polaków

Polacy śledzili informacje dotyczące poderwania polskich myśliwców i jego przyczyn z dużym zainteresowaniem. Jak wynika z analiz Google Trends, w niedzielę internauci szukali wiadomości na ten temat przez większość dnia. Największe zainteresowanie odnotowano w niedzielę po południu. Dziś nadal temat ten przyciąga dużą uwagę. Osoby szukające informacji dotyczących poderwania polskich myśliwców najczęściej wpisują dodatkowo frazę „atak Rosji”. Internauci zainteresowani tym tematem często łączą go również z wyborami w Mołdawii.

Polska podrywa myśliwce kolejny raz. Kiedy zdarzyło się to poprzednio?

To nie pierwszy raz, kiedy Polska była zmuszona poderwać myśliwce w związku z działaniami Rosji za naszą wschodnią granicą. Z podobnymi komunikatami Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych tylko we wrześniu mieliśmy do czynienia kilkukrotnie.

Poprzednio informacja o poderwaniu polskich myśliwców wzbudziła szczególnie duże zainteresowanie 7 września. Wtedy również Rosja prowadziła zmasowane ataki na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o poderwaniu samolotów również 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Wtedy także wywołało to duży odzew społeczny. Jednak jak wynika z analiz Google Trends, obecnie  zainteresowanie tematem wśród Polaków jest znacznie większe niż wtedy.

Wojsko Siły Powietrzne NATO

e-Wydanie