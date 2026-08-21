Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega inicjatywa, która ma uderzyć w zyski platform czerpane z internetowych oszustw?

Jaką rolę w walce z dezinformacją może odegrać unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA)?

Dlaczego rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że skala zjawiska deepfake osiągnęła alarmujący poziom?

Jaki jest poziom świadomości Polaków na temat cyfrowych zagrożeń?

Fałszywe reklamy z wizerunkami znanych osób, zmanipulowane wywiady i generowane przez sztuczną inteligencję deepfake’i drenują kieszenie internautów, podczas gdy wielkie platformy technologiczne inkasują zyski z ich emisji. Przykładem jest Meta i jej Facebook, przeciwko której działa wytoczył Rafał Brzoska. Polski miliarder, założyciel InPostu, rusza właśnie z inicjatywą społeczną „150%”. Przedsiębiorca domaga się twardych sankcji finansowych: platforma, która zarabia na oszukańczych reklamach, powinna ponieść konsekwencje finansową w wysokości 150 proc. uzyskanego przychodu.

Reklama Reklama

Czym jest inicjatywa 150%

Zalew internetowych wyłudzeń, sfabrykowanych materiałów wideo oraz podszywających się pod znane twarze fałszywych ofert inwestycyjnych osiągnął niespotykaną dotąd skalę i, choć problem uderza w miliony użytkowników, dotychczasowy model walki z cyberprzestępczością opierał się głównie na apelach o wzmożoną ostrożność samych internautów. Tę asymetrię ma przełamać akcja „150%”, firmowana przez Brzoskę. Założenie inicjatywy opiera się na prostej regule ekonomicznej: jeżeli serwis internetowy pobiera opłatę za emisję scamu, musi liczyć się z karą przewyższającą uzyskany zarobek. Odpowiedzialność finansowa na poziomie 150 proc. przychodu miałaby być naliczana osobno dla każdej konkretnej fałszywej kreacji reklamowej. Środki z sankcji miałyby z kolei zasilić organizacje społeczne pomagające młodzieży zmagającej się z uzależnieniami.

Drugim filarem ma być w przyszłości publiczny Rejestr Scamu Online, monitorujący czas reakcji platform na zgłoszenia nielegalnych treści.

– To nie jest już sprawa mojego wizerunku. Każdego dnia ktoś może zobaczyć fałszywą reklamę, uwierzyć jej i stracić swoje wszystkie oszczędności. Jeżeli platforma pobiera pieniądze za emisję takiej reklamy, nie może pozostawać wyłącznie biernym pośrednikiem. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zarabianie na scamie po prostu przestanie się opłacać – podkreśla Rafał Brzoska.

Czytaj więcej AI Państwo bezradne, wygrywa deepfake. Tak Meta odpowiedziała Rafałowi Brzosce Kolejna odsłona sporu między technologicznym gigantem a polskim milionerem – Meta w reakcji na słowa Rafała Brzoski przekonuje, że walczy z oszustw...

Według niego nie chodzi już o kolejną kampanię mówiącą ludziom tylko: „uważajcie w internecie”, choć oczywiście edukacja jest ważna, ale o odpowiedzialność. Jak tłumaczy Brzoska, skoro na reklamach zarabiają również platformy, muszą mieć ekonomiczną motywację, żeby usuwać oszustwa szybko i skutecznie.

Biznes chce zdecydowanych działań

Pomysł Brzoski szybko zdobywa szerokie poparcie. Stanowisko w tej sprawie wydała Polska Rada Biznesu pisząc, że „bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i zaufanie do rynku cyfrowego należą do fundamentów, na których opiera się nowoczesna gospodarka”, a fundamenty te są dziś „systematycznie podważane przez zjawisko, które przybrało skalę zorganizowanego procederu: masową emisję płatnych reklam wykorzystujących bez ich zgody wizerunki przedsiębiorców i osób publicznych do promowania fałszywych inwestycji i oszustw”.

PRB wskazuje, że sprawa Brzoski przeciwko Mecie wykracza poza indywidualny spór, bo dotyka zasady o znaczeniu ustrojowym dla całego rynku: czy globalna platforma może czerpać przychody z płatnych reklam podszywających się pod znane nazwiska, a zarazem zasłaniać się rolą biernego pośrednika i uchylać od odpowiedzialności.

W PRB zwracają uwagę, ż nie jest to kwestia możliwości technicznych, gdyż sama Meta od 2024 r. wdraża technologię rozpoznawania twarzy służącą wykrywaniu reklam podszywających się pod znane osoby. Mimo to oszukańcze reklamy z wizerunkami polskich przedsiębiorców wciąż są emitowane. „Dowodzi to, że narzędzia do przeciwdziałania temu procederowi istnieją i są platformie znane, lecz stosowane niekonsekwentnie – a skali tego zjawiska nie usprawiedliwia wielkość ani złożoność działalności koncernu” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj więcej Polityka Rząd znalazł sposób na weto prezydenta. Podzielić ustawę na pół Co dalej z ustawą pozwalającą m.in. na blokowanie treści w internecie? Po wecie prezydenta projekt podzielono ją na dwie części. Jedna z nich jeszc...

Co ważne, Polska Rada Biznesu liczy na DSA. W swoim stanowisku podkreśla, że oczekuje od parlamentu, prezydenta i rządu zdecydowanego działania, w tym uchwalonej i podpisanej ustawy wykonawczej do DSA, która wyposaży organy państwa w narzędzia nadzoru nad platformami.

„Oczekujemy prostych procedur pozwalających szybko usuwać oszukańcze reklamy i skutecznie dochodzić roszczeń od platform emitujących je mimo zgłoszeń. Nie do przyjęcia jest porządek, w którym najwięksi uczestnicy rynku cyfrowego korzystają z jego swobód, lecz nie ponoszą odpowiedzialności współmiernej do swojej pozycji” – wskazuje PRB.

Miliardowe straty i unijny bat na Big Techy

Problem wykracza daleko poza naruszenie dóbr osobistych osób publicznych – generuje gigantyczne straty gospodarcze. Z danych firmy Surfshark wynika, że globalne szkody wywołane oszustwami z wykorzystaniem deepfake sięgają 3,7 mld dol., z czego aż 47 proc. przypada na serwisy społecznościowe. Z kolei według wyliczeń firmy Sopra Steria roczny ekonomiczny koszt niekontrolowanego rozpowszechniania fałszywych artykułów, reklam i manipulacji wynosi aż 417 mld dol. Eksplozja procederu to bezpośredni skutek rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji.

– Sztuczna inteligencja sprawiła, że stworzenie wiarygodnie wyglądającego artykułu, nagrania czy reklamy przestało wymagać dużych pieniędzy i profesjonalnego zespołu. Wystarczy kilka minut, odpowiednie narzędzia i dostęp do platformy, która pozwoli dotrzeć z takim materiałem do milionów ludzi. Dlatego odpowiedzialność za jakość przestrzeni informacyjnej nie może spoczywać wyłącznie na użytkowniku – uważa Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

Narzędziem zmiany ma być unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). Nakłada on na największe platformy technologiczne wymogi identyfikacji ryzyka systemowego, przejrzystości moderacji oraz prowadzenia publicznych repozytoriów reklam.

– To narzędzie ma ogromne znaczenie w wykrywaniu fałszywych reklam, oszustw i skoordynowanych kampanii wykorzystujących system reklamowy do manipulowania odbiorcami – podkreśla Jakub Potrzebowski, ekspert rynku mediów.

Bruksela udowodniła już, że potrafi korzystać z DSA w praktyce: w grudniu 2025 r. nałożyła 120 mln euro kary na platformę X, a w maju 2026 r. ukarała Temu grzywną w wysokości 200 mln euro.

Nabici w butelkę

Tymczasem poziom świadomości społecznej w Polsce pozostaje alarmująco niski. Z raportu Fundacji Digital Poland „Dezinformacja oczami Polaków 2026” wynika wprawdzie, że 77 proc. badanych zetknęło się z cyfrowym fałszem, a 85 proc. żąda wyraźnego oznaczania materiałów tworzonych przez AI. Jednak badanie „Cyberportret polskiego biznesu 2026” Eset i Dagma Bezpieczeństwo IT ujawnia, że aż 57 proc. pracujących przy komputerze nie wie, co w ogóle oznacza pojęcie deepfake. Aż 70 proc. nie ma pewności, czy odróżniłoby materiał AI od prawdziwego. Skutki są bolesne: 23 proc. badanych padło ofiarą oszustwa z wykorzystaniem sfałszowanych materiałów, a 9 proc. spotkało się w pracy z próbą wyłudzenia z użyciem sklonowanego głosu lub wizerunku współpracownika.

– Zbliżamy się do momentu, gdy głos rozmówcy po drugiej stronie telefonu może być cyfrowym klonem i trudno będzie nam rozpoznać fałsz. Przepisy mogą nakładać na platformy coraz większą odpowiedzialność, ale żadne regulacje nie wyeliminują w 100 proc. oszustw. Ostatnią linią obrony pozostaje człowiek. Problem w tym, że bez podstawowej wiedzy o deepfake’ach trudno dostrzec moment, w którym zaczyna się oszustwo – przestrzega Dawid Koziorowski, offensive cybersecurity team leader w Dagma.

Eksperci zalecają stosowanie podstawowej higieny cyfrowej: weryfikowanie źródeł w oficjalnych kanałach, nieufanie samemu obrazowi i głosowi, ostrożność wobec presji czasu oraz potwierdzanie próśb o przelewy inną ścieżką kontaktu. Dopiero połączenie dotkliwej odpowiedzialności ekonomicznej platform (jak postulowana zasada 150 proc.), unijnego prawa (DSA, AI Act) i powszechnej edukacji pozwoli skutecznie ograniczyć plagę cyfrowych wyłudzeń.