Top Employers Institute przyznaje certyfikaty organizacjom na podstawie szczegółowej oceny praktyk HR, które obejmują takie obszary jak atmosfera pracy, rekrutacja talentów, szkolenia, możliwości rozwoju czy dobrostan pracowników. Wyróżnienie stanowi wyraz nieustannego dążenia firm do utrzymywania najwyższych standardów zatrudnienia.

Jesteśmy niezwykle dumni z kolejnego wyróżnienia Top Employer. To dowód na to, że nasze zaangażowanie w tworzenie sprzyjającego i rozwijającego się środowiska pracy przynosi efekty. Nasza wizja opiera się na elastyczności, różnorodności i inkluzywności. W ciągu 20 lat naszej obecności w Polsce staliśmy się rozpoznawalnym, solidnym i atrakcyjnym pracodawcą, co pozwala nam przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty w branży technologicznej zaznaczył Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Huawei Polska, jako firma z ponad dwudziestoletnią historią na polskim rynku, nie tylko inwestuje w rozwój swoich pracowników, ale także aktywnie angażuje się w rozwijanie młodych talentów. Programy takie jak Seeds For The Future, European Leadership Academy czy ICT Competition to inicjatywy stanowiące integralną część obszarów działalności firmy, mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów branży technologicznej.

Sukces każdej firmy w ogromnej mierze zależy od zaangażowania jej pracowników. Dlatego ważne jest zapewnienie im optymalnych warunków pracy, aby mogli stale się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał. W Huawei Polska stawiamy na różnorodne zespoły, które wzbogacają zasoby naszej firmy poprzez budowanie nowych perspektyw oraz wymianę kompetencji i doświadczeń. Budujemy inkluzywne środowisko pracy, dokładając wszelkich starań, aby każdy członek zespołu czuł się istotny i doceniony. W 2025 roku planujemy kontynuować nasze działania zmierzające do tego, aby w dalszym ciągu wyznaczać pozytywne trendy na rynku pracy i w branży IT dodaje Ryszard Hordyński.

Tegoroczne wyróżnienie stawia Huawei Polska w gronie wyjątkowych pracodawców, którzy poprzez innowacyjne, a zarazem skuteczne praktyki zarządzania ludźmi wyznaczają standardy zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

