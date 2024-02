Piotr Sankowski: System karier naukowych do zmiany. Dyskryminuje kobiety

Dlaczego kobiety mają trudniej?

Nasze badanie nie odpowiada wprost na pytanie: dlaczego. Na ten temat możemy tylko spekulować. Ale ewidentnie kobietom, zwłaszcza młodym, bardzo trudno jest się odnaleźć w naukach ścisłych.

Pospekulujmy, dlaczego.

To może wynikać ze sposobu traktowania ich przez starszych naukowców. To szersza kwestia postrzegania kobiet w społeczeństwie przez wielu mężczyzn jako mniej sprawnych intelektualnie. Zwłaszcza w dziedzinach ścisłych. I tak też jest w nauce. To utrudnia karierę naukową. Być może są też inne aspekty społeczne, kulturowe, które mają na tę sytuację wpływ, a które warto zbadać.

A może kobiety mają więcej na głowie, np. obowiązki rodzinne? I dlatego jest im trudniej dotrzymać kroku mężczyznom?

Jak najbardziej to także mieć wpływ na tę sytuację. Moment, w którym następuje habilitacja, zbiega się z chwilą, gdy większość z nas myśli o założeniu rodziny. To trudna decyzja – czy poświęcić się rodzinie czy karierze naukowej. Uelastycznienie tego systemu pozwoliłoby większej liczbie kobiet prowadzić karierę naukową. Kolejny aspekt, o którym się mówi, to więcej obowiązków na uczelni, które otrzymują kobiety, np. związanych z organizacją, opieką nad młodszymi kolegami. Oczekuje się od nich, że będą wykonywały więcej obowiązków administracyjnych, bo wypada, ktoś poprosi, a kobietom może jest trudniej o asertywną w tych okolicznościach postawę.