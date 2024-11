Jan Widacki: Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej jako „instalacja urządzenia”

Zgodnie z programem unijnej polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. w Polsce ma nastąpić pokrycie wszystkich obszarów zaludnionych ultraszybką siecią bezprzewodową nowej generacji o wydajności dorównującej co najmniej sieci 5G, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.

W celu realizacji tego programu, operatorzy telekomunikacyjni cały czas podejmują działania zmierzające do zwiększenia efektywności i zasięgu sieci telekomunikacyjnych, co wiąże się z koniecznością modernizacji istniejących w Polsce stacji bazowych telefonii komórkowej.

W ramach tej modernizacji, właściciele instalacji radiokomunikacyjnych m. in. zwiększają moc doprowadzaną do istniejących anten (de facto chodzi o zmianę mocy nadajnik a nie anteny), wymieniają lub montują dodatkowe anteny na dotychczasowych wieżach telefonii komórkowej, dokonują zmian konfiguracji anten, czy też dokonują zmian w obrębie konstrukcji wsporczej. Wszystkie te działania odbywają się co do zasady bez ingerencji w strukturę samej wieży (tzw. telekomunikacyjnej infrastruktury pasywnej).

Niejednokrotnie działania te spotykają się z kontrolami organów nadzoru budowlanego, które wskazany powyżej zakres robot kwalifikują jako rozbudowę istniejącego obiektu budowlanego, co, w świetle przepisów prawa budowlanego, wymagałoby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym organy niejednokrotnie wszczynają postępowanie administracyjne w przedmiocie rzekomej samowoli budowlanej i wstrzymują prowadzenie robót budowlanych.

Decyzja o wstrzymaniu robót budowlanych pociąga za sobą daleko idące skutki – finansowe, ale przede wszystkim doprowadzające do przedłużenia procesu inwestycyjnego i oddalenia w czasie transformacji technologicznej co godzi w interes społeczny.