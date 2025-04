Polska to dla nas rynek o strategicznym znaczeniu

Każdy kraj chciałby mieć u siebie tego rodzaju centrum prezentujące nowe technologie. Warszawa okazała się dla nas właściwym miejscem z kilku powodów. Po pierwsze, Polska ma strategiczne znaczenie dla naszej działalności w regionie EMEA. To dla nas największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego chcemy być obecni w Warszawie w sposób wyraźny i znaczący.

Jednym z kluczowych powodów, dla których zależało nam na stworzeniu tego showroomu w Polsce, jest fakt, że nie każdy sprzedawca detaliczny czy dystrybutor ma w ofercie pełne portfolio produktów Lenovo. Choć regularnie prezentujemy nasze innowacje technologiczne na światowych wydarzeniach, takich jak CES czy Mobile World Congress, polscy klienci rzadko mają okazję zobaczyć je na własne oczy. Dlatego traktujemy ten showroom jako formę inwestycji i wyraz wdzięczności wobec Polski – chcemy dać naszym klientom w tym kraju miejsce, w którym mogą zobaczyć najnowsze technologie firmy. I nie chodzi tylko o to, by je sprzedawać. Chcemy, by ludzie mogli się z nimi realnie zetknąć, doświadczyć ich, zrozumieć, dokąd zmierza rozwój sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa, współpracy między komputerami, smartfonami, tabletami i serwerami. Wracając więc do pytania: dlaczego Polska? Bo to dla nas rynek o strategicznym znaczeniu. Dodatkowo, i mówię to całkowicie szczerze – lokalizacja tej inwestycji ma dla mnie osobiste znaczenie. Mam rodzinę w Polsce, polskie korzenie i jestem z tego dumny, dlatego tym bardziej cieszę się, że to właśnie ten kraj otrzymał możliwość otwarcia drugiego showroomu w Europie.

Jak duży jest polski rynek pod względem sprzedaży produktów Lenovo i Motoroli?

Rynek polski generuje ok. 700 mln dol. przychodów rocznie. Jesteśmy numerem jeden w segmencie komputerów PC, numerem jeden w tabletach, a Motorola jest jednym z liderów w kategorii smartfonów. Polska należy do naszych kluczowych rynków, jeśli chodzi o reakcję klientów na nasze produkty. Polska jest również jednym z wiodących rynków w obszarze gamingu, co czyni ją dla nas doskonałym miejscem do wykorzystania nie tylko potencjału technologicznego platform gamingowych i samych graczy, ale też do wplecenia tych elementów w szersze przywództwo technologiczne, jakie wywodzi się z Polski. Wszystkie te aspekty są ze sobą powiązane.

Jakie są najważniejsze cele firmy, jeżeli chodzi o dalszy rozwój w Polsce?

Priorytet numer jeden to kontynuowanie naszej podróży związanej z hybrydową sztuczną inteligencją. Lenovo dysponuje najszerszym portfolio urządzeń wspierających AI spośród wszystkich firm technologicznych zajmujących się komputerami PC. Wiele naszych inwestycji skupia się na tym, żeby urządzenia Lenovo mogły komunikować się ze sobą w sposób płynny. Obserwujemy na rynku, że klienci w centrach danych przechodzą z chmury na rozwiązania edge computing w związku z obawami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych. Spodziewamy się, że użytkownicy indywidualni pójdą tą samą drogą, a jednocześnie będą chcieli, żeby zdjęcia robione telefonami, informacje gromadzone na komputerach PC czy treści konsumowane na tabletach były dostępne na wszystkich urządzeniach, z których korzystają. To właśnie część naszej strategii, jeżeli chodzi o hybrydową sztuczną inteligencję – upewnienie się, że możemy wykorzystać moc AI na każdym urządzeniu. A mamy w portfolio wiele urządzeń premium z serii ThinkPad czy Yoga, które są naprawdę wyjątkowe i od teraz nasi klienci mogą je zobaczyć w naszym showroomie. Zamierzamy nadal rozwijać innowacje produktowe.