Prof. Johan S. Roos jest dyrektorem zarządzającym Vienna Center of Management Innovation / Peter Drucker Society, a także współtwórcą metody Lego Serious Play (LSP). Jego zdaniem sztuczna inteligencja prowadzi do zmian w sposobach zarządzania. Jak jednak zaznaczył w rozmowie z PulsHR.pl:

– W erze algorytmów potrzebujemy więcej, a nie mniej myślenia.

Wpływ AI na zarządzanie: Co się zmienia?

Według prof. Roosa w przyszłości do pewnego stopnia w pracy zastąpią nas roboty. Jednak nie jest to nic nowego, ponieważ do tej pory każda rewolucja technologiczna skutkowała zastąpieniem jednej technologii inną. Jedyna różnica polega na tym, że obecne zmiany zachodzą wyjątkowo szybko. W obliczu tego ważne jest, aby w pracy umieć dostosować się do nowych form i zadań, a także – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – zwiększyć swoje możliwości.

Prof. Roos w rozmowie z PulsHR.pl wskazał również trzy kluczowe, jego zdaniem, cechy liderów przyszłości. Ponadto ostrzegł przed poważnym zagrożeniem związanym z AI:

– Bardzo łatwo zacząć używać nowych narzędzi, zamiast własnego myślenia. A jeśli oddamy myślenie technologii, nasz umysł zacznie zanikać.