Aktualizacja: 30.12.2025 11:42 Publikacja: 30.12.2025 10:55
Sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy i zarządzania
Foto: Apichat / Adobe Stock
Prof. Johan S. Roos jest dyrektorem zarządzającym Vienna Center of Management Innovation / Peter Drucker Society, a także współtwórcą metody Lego Serious Play (LSP). Jego zdaniem sztuczna inteligencja prowadzi do zmian w sposobach zarządzania. Jak jednak zaznaczył w rozmowie z PulsHR.pl:
– W erze algorytmów potrzebujemy więcej, a nie mniej myślenia.
Według prof. Roosa w przyszłości do pewnego stopnia w pracy zastąpią nas roboty. Jednak nie jest to nic nowego, ponieważ do tej pory każda rewolucja technologiczna skutkowała zastąpieniem jednej technologii inną. Jedyna różnica polega na tym, że obecne zmiany zachodzą wyjątkowo szybko. W obliczu tego ważne jest, aby w pracy umieć dostosować się do nowych form i zadań, a także – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – zwiększyć swoje możliwości.
Prof. Roos w rozmowie z PulsHR.pl wskazał również trzy kluczowe, jego zdaniem, cechy liderów przyszłości. Ponadto ostrzegł przed poważnym zagrożeniem związanym z AI:
– Bardzo łatwo zacząć używać nowych narzędzi, zamiast własnego myślenia. A jeśli oddamy myślenie technologii, nasz umysł zacznie zanikać.
Czytaj więcej: AI nie zwalnia liderów z myślenia. Przeciwnie – wymaga od nich więcej
Czytaj więcej
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zapowiadają zmianę podejścia do sztucznej inteligencji. Po lata...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Algorytmy sztucznej inteligencji coraz częściej pomagają w wyborach zakupowych. Portal dlahandlu.pl ocenia, jaki...
Wprowadzanie nowych narzędzi medycznych wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa. Modele oparte na AI muszą...
Przygotowujemy i testujemy narzędzia AI wspierające proces nauczania. Mogą one być wykorzystywane do udoskonalan...
Cyfrowa transformacja może realnie wzmocnić rolę nauczycieli. Zautomatyzowanie czynności administracyjnych pozwa...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Modele wieloagentowe otwierają nowe sposoby dochodzenia do wniosków naukowych, łącząc różne perspektywy i pozwal...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas