Reklama
Rozwiń
Reklama

AI w zarządzaniu: Potrzebujemy więcej, a nie mniej myślenia

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana m.in. w zarządzaniu. O jej wpływie na tę dziedzinę, w tym o szansach i zagrożeniach z nią związanych, opowiedział w rozmowie z PulsHR.pl prof. Johan S. Roos.

Publikacja: 30.12.2025 10:55

Sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy i zarządzania

Sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy i zarządzania

Foto: Apichat / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Prof. Johan S. Roos jest dyrektorem zarządzającym Vienna Center of Management Innovation / Peter Drucker Society, a także współtwórcą metody Lego Serious Play (LSP). Jego zdaniem sztuczna inteligencja prowadzi do zmian w sposobach zarządzania. Jak jednak zaznaczył w rozmowie z PulsHR.pl:

– W erze algorytmów potrzebujemy więcej, a nie mniej myślenia.

Wpływ AI na zarządzanie: Co się zmienia?

Według prof. Roosa w przyszłości do pewnego stopnia w pracy zastąpią nas roboty. Jednak nie jest to nic nowego, ponieważ do tej pory każda rewolucja technologiczna skutkowała zastąpieniem jednej technologii inną. Jedyna różnica polega na tym, że obecne zmiany zachodzą wyjątkowo szybko. W obliczu tego ważne jest, aby w pracy umieć dostosować się do nowych form i zadań, a także – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – zwiększyć swoje możliwości.

Prof. Roos w rozmowie z PulsHR.pl wskazał również trzy kluczowe, jego zdaniem, cechy liderów przyszłości. Ponadto ostrzegł przed poważnym zagrożeniem związanym z AI:

– Bardzo łatwo zacząć używać nowych narzędzi, zamiast własnego myślenia. A jeśli oddamy myślenie technologii, nasz umysł zacznie zanikać.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: AI nie zwalnia liderów z myślenia. Przeciwnie – wymaga od nich więcej

Czytaj więcej

Eksperci z Uniwersytetu Stanforda prognozują, jak rozwinie się AI w przyszłym roku
Technologie
Koniec zachwytów nad AI? Naukowcy zapowiadają na 2026 rok bolesne „sprawdzam"

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Rynek pracy
Algorytmy sztucznej inteligencji są coraz częstszym pośrednikiem w wyborach konsumenckich
Sztuczna Inteligencja
AI coraz częściej pomaga przy zakupach. Ekspertka: To nowy aktor kulturowy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Sztuczna inteligencja zmienia opiekę zdrowotną
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna inteligencja zmienia opiekę zdrowotną
Sztuczna inteligencja pomaga ulepszać edukację
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna inteligencja pomaga ulepszać edukację
AI będzie wspierać, a nie zastępować nauczycieli
Sztuczna Inteligencja
AI będzie wspierać, a nie zastępować nauczycieli
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Sztuczna inteligencja staje się partnerem w odkryciach naukowych
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna inteligencja staje się partnerem w odkryciach naukowych
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama