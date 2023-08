Do rozmnażania nie jest potrzebny samiec. Naukowcy dokonali przełomu

Według informacji opublikowanych w magazynie naukowym „Current Biology” zespół dr Alexis Sperling z Uniwersytetu Cambridge osiągnął coś, co wydawało się dotychczas fantastyką: dzięki manipulacji genetycznej wymusili partenogenezę u zwierząt rozmnażających się płciowo.

Dzieworództwo, czyli partenogeneza, to proces, w którym uczestniczy sama komórka jajowa: bez udziału gamet samca. Bez zapłodnienia rozwija się ona w zarodek, z którego powstałe potomstwo zawsze płci żeńskiej. Partenogeneza występuję w świecie zwierząt, ale niezwykle rzadko, na przykład u niektórych zwierząt składających jaja: ptaków, jaszczurek i węży, które w określonych warunkach naturalnie przestawiają się na rozród bez udziału samca. Jednak u gatunków, które normalnie rozmnażają się płciowo, jest bardzo rzadki.

- Jako pierwsi pokazaliśmy, że można wymusić partenogenetyczne rozmnażanie u zwierząt - powiedziała dr Alexis Sperling. - Bardzo ekscytujące było obserwowanie, jak samica muchy samodzielnie wytwarza zarodek, który jest zdolny do rozwoju, osiąga dorosłość i powtarza ten proces – dodała.

Naukowcy podkreślają, że kolejne pokolenia muszek także rozmnażają się przez partenogenezę. Mogą jednak także rozmnażać się płciowo, jeśli w okolicy są samce. Dr. Sperling wyjaśniła, że u genetycznie zmanipulowanych much samice czekały na pojawienie się samca przez połowę swojego życia, czyli ok. 40 dni Jednak, jeśli go nie znalazły, to zaczynały rodzić partenogenetycznie.