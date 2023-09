Tzw. robot-origami są w stanie pokonywać duże dystanse i latać na wysokości ok. 40 m nad ziemią, by w tym czasie – za pomocą sensorów – zbierać liczne dane z otoczenia. Inżynierowie wskazują, że chodzi o dane środowiskowe, niezbędne do prowadzenia badań atmosferycznych. Idea jest taka, by superlekkie roboty-origami (ważą tylko 0,4 gram), wyrzucane w powietrzu np. z drona, szybowały w przestworzach, monitorując m.in. zanieczyszczenia, wilgotność, ciśnienie czy temperaturę otoczenia.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Robot AI skuteczniejszy niż broń atomowa. Co szykują mocarstwa? Roje autonomicznych dronów kamikadze mogą wyszukiwać i likwidować już całe populacje celów: mężczyzn w wieku poborowym czy osoby o określonej karnacji.

Jak zauważa Vikram Iyer, współautor projektu, prowadzący badania na Uniwersytecie Waszyngtońskim urządzenia przypominające z wyglądu liść i naśladujące jego zachowanie w powietrzu, które są w stanie latać bez baterii (napędza je energia słoneczna), mogłyby zautomatyzować badania środowiskowe, tworząc wielkoskalową sieć bezprzewodowych czujników. Robot-origami wyposażony jest w system Bluetooth, co umożliwia szybkie przesyłanie informacji na odległość 60 m – informuje magazyn „Science Robotics”.