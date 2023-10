Wymarłe gatunki powrócą do życia. Niepokój naukowców: „Trudno przewidzieć skutki"

DNA w odpowiednich warunkach może przetrwać ponad milion lat, tymczasem RNA rozkłada się szybciej i do niedawna nie uważano, że nie jest w stanie przetrwać długo poza żywą komórką. Dzięki RNA można nie tylko odtworzyć genom zwierzęcia, ale i zrozumieć, jak geny działają. Oznacza to, że okazy muzealne na całym świecie mogą dostarczyć informacji na temat dawno wymarłych gatunków i posłużyć do ich odtworzenia w przyszłości.

Kolosalne wyzwanie

Na polu prac nad odtworzeniem tygrysa tasmańskiego Andrew Pask współpracuje z amerykańskim start-upem Colossal Biosciences, który już wcześniej ogłosił plan odtworzenia mamuta włochatego i ptaka dodo. – Dodo jest symbolem wymierania zwierząt spowodowanego przez człowieka – podkreślił Ben Lamm, współzałożyciel firmy, która zebrała już od inwestorów na ten cel 400 mln dol. i jest najbardziej znaną firmą w tej dziedzinie.

W 1598 roku odwiedzający Mauritius Holender Heyndrick Dircksz Jolinck pisał: „Natrafiliśmy również na duże ptaki, ze skrzydłami wielkości gołębich, toteż były nielotne, a Portugalczycy nazywali je pingwinami. Te ptaki miały żołądki tak duże, że jednym mogło się pożywić dwoje ludzi; były to najsmaczniejsze części tych ptaków”.

Biało-brązowe dodo, które znosiły tylko jedno jajo rocznie, wyginęły już 100 lat później za sprawą człowieka, ale i sprowadzonych przez niego zwierząt, jak psy, świnie czy szczury. I wcale nie były tak niezdarne i głupie, jak się utarło (nazwa dodo pochodzi z portugalskiego doido i oznacza „głupek”).

W przypadku dodo poważnym problemem jest mała liczba próbek. Naukowcy co prawda wpadli na pomysł na ich pozyskanie i zaczęli przeczesywać bagno na Mauritiusie znane jako Mare aux Songes, ale znalezione tam szczątki zawierały słabej jakości DNA. Przełomem była dopiero 500-letnia próbka wyekstrahowana z okazu w Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze, co pozwoliło na rozpracowanie genomu dodo. Jest jeszcze inny problem. W projektach mamuta i tygrysa tasmańskiego pomysł polega na edycji DNA komórki, a następnie przeniesieniu tego DNA do komórki jajowej i utworzeniu zarodka. To nie jest możliwe w przypadku dodo. Sposobem ma być wykorzystanie najbliższego żyjącego krewnego dodo, gołębia Nicobar.