Przełom w medycynie. Nie trzeba ciąć, igła z AI sama porusza się po organizmie

Efekty ich badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Science Robotics”. W przeciwieństwie do już istniejących komercyjnych robotów medycznych, które wymagają kontroli człowieka, autonomiczna igła precyzyjnie i bezpiecznie nawiguje w ludzkim organizmie, omijając bariery anatomiczne, takie jak naczynia krwionośne.

- Wykorzystując moc robotyki i sztucznej inteligencji, opracowaliśmy robota zdolnego do autonomicznego kierowania igłami do celów w żywej tkance z niespotykaną dotąd dokładnością i bezpieczeństwem dla pacjentów – powiedział Ron Alterovitz, profesor na wydziale informatyki College of Arts and Sciences i główny badacz projektu.

Autonomiczne igły medyczne to innowacyjne urządzenia przeznaczone do wykonywania nieskomplikowanych zabiegów medycznych, takich jak zastrzyki czy pobieranie krwi, przy minimalnej interwencji człowieka. Od niedawna igły te wykorzystują także nowoczesne technologie, aby zwiększyć precyzję i zmniejszyć ryzyko powikłań bardziej skomplikowanych zabiegów. Autonomiczne igły są szczególnie przydatne w poruszaniu się po ruchomych tkankach, takich jak te znajdujące się w płucach. - Ta technologia pozwala nam dotrzeć do celów, których w innym przypadku nie moglibyśmy osiągnąć za pomocą standardowego lub nawet automatycznego bronchoskopu – powiedział dr Jason Akulian ze Szkoły Medycznej UNC, współautor artykułu w „Science Robotics”.

Aby dostać się do guzka umiejscowionego w płucach, igła musi ominąć wiele przeszkód anatomicznych. Trzeba więc wyznaczyć jej cel, tak by mogła przeciąć odpowiednią tkankę, pozostawiając resztę nienaruszoną. Aby to osiągnąć, zespół badawczy zbudował trójwymiarowe modele płuc, w tym dróg oddechowych, tętnic i wybranego celu, wykorzystując tomografię komputerową jamy klatki piersiowej osoby badanej. Program oparty na sztucznej inteligencji wyznaczał igle trasę przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, unikając kluczowych struktur, jak na przykład naczynia krwionośne.