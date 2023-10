Boty już wypierają ludzi. Są coraz lepsze i bardzo tanie

Chatbot i voicebot, a więc konwersacyjna sztuczna inteligencja posługująca się tekstem i głosem, rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy komunikują się z klientami i obsługują ich potrzeby. Boty – wykorzystując uczenie maszynowe oraz przetwarzanie języka naturalnego wraz z interaktywnym systemem nawigacji głosowej – potrafią bowiem nie tylko odpowiadać na zapytania klientów, ale też interpretować ich intencje. Są nie tylko skuteczne, ale też ich zaletą są stosunkowo niskie koszty.

Jak wyjaśnia Bartosz Malinowski z firmy Apifonica, w przypadku obsługi tysiąca kontaktów miesięcznie koszt bota w przeliczeniu na przeprowadzoną rozmowę wynosi od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych. A narzędzie to ma jeszcze jedną istotną przewagę nad ludźmi – może pracować całą dobę. Nic dziwnego, że kolejne firmy coraz śmielej zastępują systemami AI pracowników centrów obsługi klientów. O skali tego zjawiska świadczą dane – IndustryARC podaje, że wartość całego światowego sektor konwersacyjnej sztucznej inteligencji wzrośnie w br. do ponad 9,7 mld dol. (rok wcześniej było to 7,8 mld dol.). Prognozy wskazują, iż w 2027 r. ma to być już jednak przeszło 98 mld dol., przy średnim rocznym wzroście na poziomie ok. 19 proc.. Wiele o trendzie, z którym mamy do czynienia, mówi również statystyka dotycząca odsetka interakcji z klientami, które zostały zautomatyzowane dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu. Szacuje się, że w 2019 r. wynosił on około 25 proc. Dla porównania w br. ma to być już 40 proc.

– W ostatnich latach zdążyliśmy przyzwyczaić się do tej technologii na tyle, że w 2022 r. już 88 proc. użytkowników odbyło co najmniej jedną rozmowę z botem. 70 proc. uważało to doświadczenie za pozytywne – komentuje Bartosz Malinowski.

Co więcej, jak tłumaczy, w miarę rozwoju technologii służącej rozpoznawaniu mowy, takich jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i analiza emocji, wzrośnie przewaga botów głosowych nad chatbotami. – Pozwalają one na bardziej intuicyjną i wygodniejszą interakcję – zauważa przedstawiciel firmy Apifonica.