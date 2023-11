Polskie satelity ruszają na orbitę. Pierwszy taki test w kosmosie

Przyszłość energetyki

– Przełomową technologią, którą zintegrujemy z satelitą po raz pierwszy, będą ogniwa perowskitowe. Chcemy sprawdzić ich pracę w przestrzeni kosmicznej i przekonać się, czy są tak samo skutecznym przekaźnikiem energii jak na Ziemi – komentuje Grzegorz Zwoliński, prezes SatRev.

Odporność ogniw na promieniowanie kosmiczne wykazały już badania w laboratorium. Wiele wskazuje na to, że technologia rozwijana przez Saule Technologies może stać się idealnym źródłem zasilania w kosmosie. Jak podkreśla Malinkiewicz, ogniwa perowskitowe są znacznie lżejsze od ogniw tradycyjnych, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę koszt transportu każdego kilograma na orbitę. – Są elastyczne, więc można je upakować w niewielkiej przestrzeni. Z kolei dzięki temu, że są drukowane cyfrowo, mogą przybierać dowolne kształty – wylicza. I dodaje, iż w konsekwencji można w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne powierzchnie do wytwarzania prądu.

Transporter-9 to już 80. misja należącej do Elona Muska firmy w 2023 r. Jego SpaceX rakietą Falcon 9 na orbitę wyniesie nie tylko STORK-7 od SatRev, ale również satelitę Intuition-1, opracowaną w Gliwicach (wraz z zaawansowanym komputerem pokładowym Antelope). Za tym projektem stoi KP Labs – inżynierowie tej firmy zbudowali i wyposażyli satelitę. Intuition-1 ma posłużyć do obserwacji Ziemi, a jego zadaniem będzie mapowanie powierzchni w celu wykonywania zaprogramowanych funkcji, m.in. znajdowania makroelementów w glebie (potasu, fosforu, magnezu) oraz badania jej PH. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i komputerowi o dużej mocy, wszystkie niezbędne obliczenia będą wykonywane w kosmosie, na pokładzie satelity.

KP Labs została założona w 2016 roku przez grupę inżynierów i naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy dostrzegli potencjał biznesowy w zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów świata. Jak tłumaczą, misją ich firmy jest przyspieszenie eksploracji kosmosu poprzez rozwój autonomicznych sond kosmicznych i technologii robotycznych. Z kolei spółka SatRev, która również powstała w 2016 r., umieściła już na orbicie kilkanaście satelitów. Jednym z jej inwestorów jest firma inwestycyjna JR Holding. SatRev współpracowała z kosmiczną firmą Richarda Bransona – Virgin Orbit. Za pośrednictwem rakiety LauncherOne udało się m.in. wynieść satelity STORK-4 oraz STORK-5 Marta (zbierały multispektralne obrazy i dane średniej rozdzielczości dla klientów z branży rolniczej i energetycznej w Polsce i USA). Oba satelity zakończyły swoje misje w tym roku.