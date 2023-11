Małe reaktory termojądrowe będą leczyć raka. Pomogą też w diagnostyce

Astral Systems, firma założona na Uniwersytecie w Bristolu, pokazała zastosowanie pierwszego w swoim rodzaju wielostanowego reaktora termojądrowego (Multi-State Fusion - MSF). Jest on przeznaczony do wytwarzania izotopów medycznych potrzebnych zarówno do radioterapii nowotworów, jak i obrazowania diagnostycznego.

Reklama

Izotopy te mogą odgrywać kluczową rolę w celowanym leczeniu nowotworów poprzez skuteczne zabijanie komórek nowotworowych podczas radioterapii. – Medycyna nuklearna od dziesięcioleci pomaga ratować życie, umożliwiając lekarzom skanowanie w poszukiwaniu raka i bezpośrednie leczenie nowotworów i komórek nowotworowych u źródła – powiedział Talmon Firestone, współzałożyciel i dyrektor generalny Astral Systems oraz pracownik naukowy na Uniwersytecie im. Bristolu, cytowany przez serwis Interesting Engineering. Ponadto mogą służyć jako „znaczniki radioaktywne” w organizmie, ułatwiając wykrywanie schorzeń za pomocą obrazowania. Izotopy wytwarzają promieniowanie, które można wykryć i określić ilościowo, dostarczając lekarzom istotnych informacji na temat struktury i funkcji narządów i tkanek w organizmie.

Czytaj więcej Technologie Szybkie gojenie i lek na raka. Naukowcy patrzą na zwierzęcych mistrzów regeneracji W niektórych organizmach uszkodzenie jednej części ciała może wywołać gojenie w innej części. Ostatnie odkrycia wskazują, że taka reakcja całego organizmu nie jest wcale skutkiem ubocznym: to główna cecha. Ta obserwacja może przynieść przełom w medycynie.

Duża część światowych dostaw izotopów medycznych opiera się na ograniczonej liczbie reaktorów a co za tym idzie także niedoboru izotopów medycznych. Według rządu Wielkiej Brytanii większość światowych dostaw jest zależna od kilku starzejących się reaktorów, z których większość ma zostać zamknięta do 2030 r. Rodzi to obawy o przyszłą dostępność tych kluczowych zasobów medycznych.

Szybsza i skuteczniejsza opieka dzięki reaktorom

Nowy reaktor MSF oferuje kompaktowe rozwiązanie tego wyzwania. Firma przewiduje budowę małych reaktorów termojądrowych, które można strategicznie zainstalować w regionalnych zakładach izotopowych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Ta zdecentralizowana strategia zapewnia bardziej elastyczne i opłacalne dostawy próbek radioaktywnych. Tworząc reaktory o mniejszej skali, firma stara się ograniczyć ryzyko związane z uzależnieniem od kilku dużych reaktorów. Zapewni to ciągłą i niezawodną produkcję izotopów medycznych.