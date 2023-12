Powstają baterie kwantowe. Bliski przełom w magazynowaniu i ładowaniu energii

Czytaj więcej Technologie Bateria, która nigdy się nie wyczerpie. Przełom jest bardzo blisko W poszukiwaniu niewyczerpywalnego źródła energii naukowcy doszli do wniosku, że nie muszą wcale szukać daleko. Wystarczy wykorzystać ludzkie ciało, które może być ekologicznym jej źródłem.

- Obecne akumulatory do urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak smartfony czy czujniki, do przechowywania ładunku zazwyczaj wykorzystują substancje chemiczne, takie jak lit, podczas gdy bateria kwantowa wykorzystuje mikroskopijne cząstki, takie jak układy atomów – mówi Chen. - Podczas gdy baterie chemiczne rządzą się klasycznymi prawami fizyki, mikroskopijne cząstki mają naturę kwantową, więc mamy szansę zbadać sposoby ich wykorzystania, które wypaczają, a nawet łamią nasze intuicyjne wyobrażenia o tym, co dzieje się w małych skalach. Szczególnie interesuje mnie sposób, w jaki cząstki kwantowe mogą naruszać jedno z naszych najbardziej podstawowych doświadczeń, czyli czas - dodaje.

Akumulator kwantowy ładowany laserem

We współpracy z badaczem Gaoyanem Zhu i profesorem Peng Xue z Pekińskiego Centrum Badań Obliczeniowych zespół eksperymentował ze sposobami ładowania baterii kwantowej za pomocą urządzeń optycznych, takich jak lasery, soczewki i lustra, ale sposób, w jaki to osiągnięto, wymagał efektu kwantowego, w którym wydarzenia nie są ze sobą powiązane przyczynowo, jak to ma miejsce na co dzień. Wcześniejsze metody ładowania baterii kwantowej obejmowały serię etapów ładowania jeden po drugim.

Powszechna intuicja podpowiada, że mocniejsza ładowarka skutkuje silniejszym naładowaniem akumulatora. Jednak odkrycie dokonane przez ICO wprowadza niezwykłe odwrócenie tej zależności. Teraz możliwe staje się ładowanie bardziej energetycznego akumulatora przy znacznie mniejszej mocy.