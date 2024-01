Jak w 2024 roku sztuczna inteligencja zmieni świat - mówią światowi eksperci

W krajobrazie AI widać znaczące zmiany, szczególnie w zakresie efektywności uczenia maszynowego (ML) i zapotrzebowania na obliczenia. Rosnąca popularność urządzeń korzystających z AI o niskich zasobach obliczeniowych symbolizuje narastający trend pauperyzacji metod sztucznej inteligencji. Urządzenia jak satelity czy roboty mobilne działają z ograniczonymi zasobami obliczeniowymi, co podkreśla pilną potrzebę opracowywania metod głębokiego uczenia działających w myśl zasady zero waste i wysokiej efektywności energetycznej. Osiągnęliśmy przełomowy punkt w skalowaniu zdolności rozumowania dużych modeli ML. Zwiększanie ich możliwości przez użycie większych zbiorów danych już nie wystarcza, co skłania do zmiany kierunku badań. Niezwykła efektywność energetyczna ludzkiego mózgu w przetwarzaniu skomplikowanych problemów winna zachęcać do tworzenia bardziej bioinspirowalnych modeli AI. ∑

Tanja Rückert

członkini globalnego zarządu Grupy Bosch

Generatywną sztuczną inteligencję porównałabym do wynalezienia komputera. To przełom, który wpłynie na transformację wielu sektorów i naszego postrzegania kluczowych kwestii w biznesie i życiu codziennym. Jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. W przyszłości specjaliści spoza branży IT będą w stanie pobierać informacje nawet ze złożonych baz danych przy pomocy języka naturalnego. Ponieważ specjalistyczna wiedza nie będzie już tak niezbędna, szersze grono osób zyska dostęp do systemów informatycznych. A to w efekcie przyspieszy transformację cyfrową. Sztuczna inteligencja może wesprzeć ludzi w powtarzalnych, monotonnych zadaniach i zapewnić im przestrzeń do rozwoju przy projektach o bardziej strategicznym i twórczym charakterze. AI będzie kształtować rynek pracy, ale jej wpływ będzie w znacznej mierze pozytywny. ∑

Atul Deo

dyrektor generalny Amazon Bedrock w Amazon Web Services

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja to jedne z najbardziej przełomowych technologii naszego pokolenia. Pozwolą one rozwiązać niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, zwiększyć nasze możliwości i produktywność. Odpowiedzialne korzystanie z tych technologii ma kluczowe znaczenie dla dalszych innowacji. Nasza branża musi rozwijać sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny. Modele podstawowe, na których bazuje generatywna AI, są bardzo duże, bo pojedynczy model może obejmować miliardy parametrów. Mają one otwarty charakter i nieustannie się zmieniają. Z tego względu stale prowadzone są prace badawcze w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedniej precyzji, zachowania prywatności, unikania stronniczości. ∑

Marc Buckley

futurysta, doradca ONZ i World Economic Forum, ekspert zrównoważonego rozwoju