Twórca ChatGPT stawia na humanoidy. Wsparty przez gigantów Neo zastąpi ludzi

1X, robotyczny start-up, wspierany przez OpenAI, firmę stojąca za sukcesem ChatGPT, dostał właśnie potężny zastrzyk finansowy. Za inwestycją nie stoi jednak tym razem OpenAI a długa lista firm, które zwęszyły w tym biznesie dobry interes. Norweska spółka 1X Technologies, specjalizująca się w konstrukcji zaawansowanych humanoidów, przyciągnęła pieniądze m.in. od Samsunga, grupy Nistad, czy funduszy Sandwater i Skagerak Capital. W sumie w rundzie B do start-upu popłynęło aż 100 mln dol. Norwedzy dzięki tym środkom zamierzają wprowadzić na rynek swojego dwunożnego androida Neo. Plany rozwoju takich maszyn mają jednak dalekosiężne i przewidują, że humanoidy wejdą do powszechnego użytku i będą współpracować z ludźmi, by np. zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Roboty od Norwegów i OpenAI

1X to założona dekadę temu Bernta Øivinda Børnicha firma, która zaczynała pod marką Halodi Robotics. Wówczas budowała tzw. roboty ogólnego przeznaczenia (do wykonywania pracochłonnych zadań). Jednakże z biegiem lat start-up przekształcił się w innowacyjne laboratorium, gdzie udało się skonstruować urządzenia naśladujące miękkie ruchy mięśni.

Przełom nastąpił jednak dopiero w 2022 r., gdy spółka nawiązała współpracę z OpenAI. Firmy zaczęły kooperować, by dodać humanoidom sztuczną inteligencję. Inwestycja twórców ChatGPT przyciągnęła do 1X uwagę innych graczy. Dziś norweska spółka wykorzystuje modele języka i uczenia w swoich maszynach. W konsekwencji – jak podaje serwis VentureBeat – boty są w stanie zrozumieć o co użytkownik pyta w języku naturalnym i wykonywać to zadanie. 1X, poza Neo, na koncie ma też kołowego robota Eve, który został już wdrożony w wielu przedsiębiorstwach (pomaga w zakładach przemysłowych w przenoszenie sprzętu, a nawet potrafi otwierać drzwi).

Neo kontra Optimus

Na rynku firm pracujących nad humanoidalnymi botami robi się coraz ciaśniej. W tej branży prym wiodą jednak tacy gracze jak Boston Dynamics (należy do Hyundai Motor Group) oraz Tesla (spółka Elona Muska opracowuje robota AI o nazwie Optimus). Według MarketsAndMarkets sektor robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję do 2026 r. będzie wart ponad 35 mld dol. Dla porównania w 2021 r. było to niecałe 7 mld dol. Analitycy prognozują, że w najbliższych latach wartość tej branży będzie rosła w tempie niemal 40 proc. rocznie.