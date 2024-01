Ta technologia ma w końcu wyjść z niszy. Premiera i ambitny plan Apple

Jak tłumaczy, np. w świecie fitnessu VR stanowi ciekawe uzupełnienie i urozmaicenie dla programów treningowych, z kolei turystom oferuje możliwość udziału w wirtualnych podróżach, czy koncertach online. - Co więcej, projektanci i architekci wybierają VR do prezentacji swoich prac klientom, a firmy z różnych sektorów coraz częściej wykorzystują VR w szkoleniach, umożliwiając doskonalenie umiejętności w przestrzeni wolnej od ryzyka. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność - wylicza Rosłoński. I nie ukrywa, że liczy na "efekt Apple".

- Wszystko wskazuje na to, że zanotujemy rosnące zainteresowanie konsumentów, m.in. za sprawą nadchodzącej premiery gogli Apple Vision Pro, które zapowiadają się na niemałą rewolucję w temacie łączenia rzeczywistości VR z AR (rozszerzona rzeczywistość - red.). Z jednej strony firma Apple jest znana ze swoich wysokiej jakości produktów, z drugiej strony gogle bedą w pełni zintegrowane z ekosystemem Apple, co jest dodatkowym wabikiem - dodaje nasz rozmówca.

Nowe trendy rynkowe

Eksperci podkreślają, że obecnie wyraźnie zauważalny jest wzrost znaczenia rzeczywistości rozszerzonej. Np. Meta Quest Pro wykorzystuje kamery zewnętrzne do generowania wirtualnych ekranów, co przyczynia się np. do zwiększenia efektywności pracy. Podobne, jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania będą zastosowane w goglach Apple. Jak zauważa prezes Immersion, kolejnym istotnym kierunkiem jest technologia śledzenia ruchu rąk (Hand Tracking), umożliwiająca interakcję bez konieczności używania kontrolerów, co otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie sterowania i rozrywki.

- Świetnie obserwuje się również rozwój sprzętów łączących technologię VR z AR. Już teraz gogle Meta Quest 3 oferują gry i doświadczenia wykorzystujące rzeczywistość mieszaną (tzw. MR - red.), płynnie łącząc świat rzeczywisty z tym cyfrowym, co przekłada sie na niezwykłe immersyjne i do tej pory niespotykane wrażenia - wskazuje Bartosz Rosłoński. - A w jej kontekście warto wspomnieć o niedawnych targach CES, na których firma Sony zaskoczyła wszystkich prezentacją nowych gogli MR - kontynuuje.

Targi w Las Vegas pokazały, że 2024 r. może być przełomowy dla branży VR/AR. Praktycznie każdy z technologicznych gigantów miał coś do zaoferowania w tym względzie. Qualcomm z nowym Snapdragon XR2+ Gen 2 (procesor, który ma uwolnić nowy poziom bardziej realistycznych, szczegółowych doświadczeń MR), charakteryzującym się o 15 proc. wyższą częstotliwością GPU i o 20 proc. wyższą częstotliwością procesora, a także wspomniane Apple i Sony, czy wreszcie wspólnie Samsung i Google. - Współpracujemy w celu zrewolucjonizowania, po raz kolejny, branży mobilnej. Dążymy do stworzenia najlepszych w swojej klasie doświadczeń imersyjnych dla użytkowników Galaxy - zapowiedział Inkang Song, wiceprezes Samsung Electronics.