Sztuczna inteligencja wchodzi do smartfonów. „Zmieni zasady gry"

Sztuczna inteligencja ma być bezpośrednio „wszywana” w urządzenia. Taką rewolucję w smartfonach szykować mają główni producenci sprzętu, w tym Samsung. Jak podaje CNBC, telefony mają być wyposażane w bardziej zaawansowane chipy do obsługi sztucznej inteligencji oraz w systemy, które umożliwią aplikacjom AI działanie właśnie bezpośrednio na smartfonie, a nie w chmurze. Eksperci prognozują, że ta zmiana będzie szybko wdrażana. – Nikt nie chce pozostać w tyle. AI to modne hasło w tym roku, na którym będą się skupiać wszyscy dostawcy – komentuje w CNBC Bryan Ma, wiceprezes w firmie analitycznej IDC.

Chipsety dają moc dla AI

Sygnał do zmian dali giganci na rynku półprzewodników – Qualcomm i MediaTek. Przedsiębiorstwa te wprowadziły na rynek smartfonów tzw. chipsety, które zapewniają telefonom moc obliczeniową wymaganą dla aplikacji AI, a dokładniej dla wprowadzenia dużych modeli językowych (LLM) i generatywnej sztucznej inteligencji. LLM to modele sztucznej inteligencji trenowane na ogromnych ilościach danych, które stanowią podstawę aplikacji takich jak powszechnie popularne chatboty. Te z kolei są w stanie w naszych urządzeniach tworzyć nowatorskie funkcje jak np. możliwość generowania przez obrazów lub tekstu na podstawie monitu użytkownika.

Czytaj więcej Technologie W 2024 roku sztuczna inteligencja będzie wszędzie. „Konsumenckie urządzenie AI” To będzie przełomowy rok dla ekspansji zaawansowanych algorytmów, technologii głębokiego uczenia i tzw. machine learning (uczenie maszynowe). Pojawią się zupełnie nowe urządzenia wykorzystujące AI i wręcz jej dedykowane.

Wcześniej wiele aplikacji AI na urządzeniach było częściowo przetwarzanych w chmurze, a następnie pobieranych na telefon. Jednak zaawansowane chipy zmienią ten stan rzeczy – więcej aplikacji AI będzie uruchamianych wyłącznie na urządzeniu.

Sztuczna inteligencja będzie szybsza

Ben Wood, główny analityk w CCS Insight, przekonuje, iż to „zmieni zasady gry”. AI bezpośrednio na urządzeniu przyspieszy m.in. działanie sztucznej inteligencji. Przetwarzanie wprost na telefonie to również furtka do opracowania tzw. antycypacyjnej AI – koncepcji, zgodnie z którą sztuczna inteligencja jest wystarczająco zaawansowana, aby nauczyć się zachowania użytkownika smartfona. Wówczas taki bot mógłby sprawić, że urządzenie będzie o bardziej intuicyjne i może przewidywać nasze działania.