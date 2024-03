„Zabójca dronów" wchodzi do akcji. Skynet odpowiedzią na skuteczność bezzałogowców

System Skynet ADS to dwulufowa broń opracowana przez tajwańską firmę DronesVision i produkowana od podstaw w kraju. Ma futurystyczny kształt przypominający filmy science-fiction, takie jak „Terminator" oraz ergonomiczną konstrukcję ułatwiającą obsługę przez żołnierzy. Skynet ADS może skutecznie blokować transmisję wideo i sygnał GPS wrogich dronów, a nawet zmusić je do powrotu lub wylądowania. Jak zachwala wojsko Tajwanu, które właśnie wprowadza system, dzięki wdrożeniu Skynetu ADS przestrzeń powietrzna będzie całkowicie bezpieczna. Niedawno Tajwan prezentował też drona-samobójcę przeznaczonego do niszczenia radarów wroga.

Tajwan wzmacnia obronę

Jak podaje Liberty Times, władze Tajwanu planują także zintegrowanie systemu przeciwdziałania UAV w polu widzenia z funkcjami aktywnego ostrzegania, pasywnego wykrywania i zakłócania.

W ramach programu systemu antydronowego, którego opracowanie kosztowało 146 mln dol. ponad 40 baz wojskowych na Tajwanie otrzyma sprzęt obronny o wartości 4,6 mld dol.

Tajwan wzmacnia swoje siły zbrojne w związku z zagrożeniem ze strony Pekinu. Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdziło, że rozmieszczenie systemów przeciwdronowych jest najwyższym priorytetem w walce z zagrożeniami wojennymi.