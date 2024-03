Polski innowacyjny skok i rekord w patentach. Zaskakujący numer 1

O 10,5 proc. zwiększyła się w ubiegłym roku liczba zgłoszeń polskich wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Tym samym nasz kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce wśród państw notujących największą dynamikę wzrostu tych zgłoszeń, która ogółem wyniosła 2,9 proc. – wynika z najnowszego Indeksu Patentowego (EPO Patent Index 2023).

Światowy rekord zgłoszeń patentowych

Tempem wzrostu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego wyprzedziły Polskę m.in. Litwa, Chorwacja i Słowenia, ale to po części efekt różnic w liczbie zgłoszeń. Tych z Polski było kilkukrotnie więcej (671), co oznacza nasz rekord w statystykach EPO. 2023 r. był rekordowy nie tylko u nas, bo EPO zanotował też najwyższą liczbę zgłoszeń w swej historii (199,3 tys.).

Urząd Patentowy RP zwraca uwagę, że jeszcze szybciej, bo o ponad 37 proc. urosła w zeszłym roku liczba patentów europejskich udzielonych polskim instytucjom i firmom, która sięgnęła 258. - Ten wynik oznacza powrót do sytuacji sprzed spowolnienia wywołanego kryzysem pandemicznym - zaznacza Monika Chrobak, rzeczniczka Urzędu Patentowego RP.

Polscy liderzy wynalazków

Według EPO Patent Index 2023, najwięcej zgłoszeń polskich wynalazków napłynęło z uczelni i instytutów badawczych. Ubiegłorocznymi liderami były tu: Uniwersytet Zielonogórski (31) Akademia Górniczo-Hutnicza (30) i Uniwersytet Jagielloński (14).