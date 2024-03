Strach zajrzeć do lodówki. Sztuczna inteligencja będzie dosłownie wszędzie

– Sztuczna inteligencja będzie wdrażana w niemal każdym obszarze działalności przedsiębiorstw. Jeśli tylko w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja – red.) budżet na AI wzrośnie w przyszłym roku o 40 proc., oznacza to dodatkowe 30 mld dol. wydatków na technologie. To najlepiej pokazuje skalę i tempo zmian – podkreśla Ewa Zborowska, research director w IDC Polska. I zaznacza, że te nakłady przyniosą firmom niespotykane dotąd obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i nowe źródła przychodów. – Innymi słowy, dzięki technologii AI pojawią się nowe możliwości, których dzisiaj nie ma – zauważa ekspertka.

Devin zmorą programistów

Ale systemy genAI to nie tylko korzyści. To także potężne wyzwania. – Sztuczna inteligencja wymaga znacznych inwestycji i to nie tylko finansowych, ale również w ludzi, którzy potrafią te systemy projektować, wdrażać i utrzymywać. Firmy muszą być gotowe na ciągłe szkolenie swoich zespołów – dodaje Zborowska.

Nie bez kozery już dziś co szósta osoba pracująca w IT rozważa zmianę specjalizacji na związaną z AI. Coraz szybciej przybywa też ofert pracy dla specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją – jeszcze w 2022 r. odsetek ogłoszeń dotyczących AI na No Fluff Jobs, polskim portalu rekrutacyjnym, wynosił nieco ponad 1 proc. wszystkich ofert. Po I kwartale br. to już ok. 4,5 proc.

– Blisko 29 proc. programistów obawia się zastąpienia przez AI, choć powinniśmy traktować AI jako rozwiązanie, które ma pomóc w pracy, a nie nas zastąpić – komentuje Tomasz Bujok, prezes No Fluff Jobs. – Z zaciekawieniem przyglądam się jednak wieściom z USA, gdzie wypuszczono demo Devina, pierwszego AI Software Engineera, który potrafi planować i wykonywać skomplikowane zadania inżynieryjne. Czy więc ofert pracy z dziedziny AI będzie przybywać, a zapotrzebowanie na programistów spadnie? Czas pokaże – wskazuje.