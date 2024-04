Sztuczna inteligencja wyznacza cele i likwiduje wroga. Epokowa zmiana na wojnie

To inicjatywa Pentagonu, która swoje korzenie ma w 2017 r. Rozwijany od tego czasu program ma na celu wdrożenie technologii AI w sektorze obronnym. Choć sztuczna inteligencja nie decyduje o celach to – jak tłumaczy Moore - system pomaga identyfikować potencjalne zagrożenia. To on pozwolił namierzyć Amerykanom wyrzutnie w Jemenie, czy statki na Morzu Czerwonym, powiązane z bojówkami Huti.

Część ekspertów jest przekonanych, że wykorzystanie sztucznej inteligencji musi być precyzyjnie uregulowane. Zwolennikiem takich przepisów jest m.in. Kjell Carlsson, ekspert ds. strategii sztucznej inteligencji w Domino Data Lab. – To da gwarancję, że ludzie rozwijają i wykorzystują AI w sposób odpowiedzialny. Wciąż istnieją bowiem ryzyka związane z dokładnością i niezawodnością takich systemów, stąd nadzór ludzki w weryfikowaniu zaleceń AI jest kluczowy. Błędy wywołane przez algorytmy w innym wypadku mogłyby prowadzić do katastrofalnych konsekwencji i potencjalnej niezamierzonej eskalacji działań wojskowych. Pokazały to choćby niedawne amerykańskie symulacje III wojny światowej, w których AI okazałą się najbardziej radykalna w dążeniu do użycia broni nuklearnej.

Pokusa coraz szerszego używania AI, nie tylko do precyzyjnego namierzania celów, jest jednak bardzo silna. W grę wchodzą nie tylko wielkie systemy, ale i pojedyncze urządzenia, jak autonomiczne drony czy wozy bojowe namierzające cel i samodzielnie podejmujące decyzję o jego zniszczeniu. Trafiły już na linię frontu w Ukrainie. Mogą obniżyć koszt prowadzenia działań wojennych, w tym liczbę ofiar po wykorzystującej je stronie.