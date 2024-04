Wyścigi Iron Manów. Odrzutowe plecaki zdobywają coraz większą popularność

Czytaj więcej Technologie Żołnierz będzie jak Iron Man. Armia chce jetpacki Człowiek unoszący się w powietrzu dzięki odrzutowemu plecakowi przestaje być już jedynie obrazem, jaki oglądać możemy w takich filmach z serii o Jamesie Bondzie czy Iron Man. Rozwiązaniem zainteresowała się na poważnie amerykańska armia.

Gravity organizuje szkolenia dla zainteresowanych – kilkugodzinne zajęcia praktyczne kosztują od ponad 2 tys. do przeszło 8,5 tys. dol. Nie jest to więc tanie hobby. Ale ważący 27 kg zestaw do latania można kupić też na własność. I w tym wypadku również jest to raczej atrakcja dla bogaczy. Za zestaw o mocy 1000 KM trzeba zapłacić bowiem około 483 tys. dol (plus VAT). Co istotne, urządzenie można tankować nie tylko paliwem lotniczym (Jet A-1), ale także zwykłym olejem napędowym (wystarczy go na 5–10 minut lotu).