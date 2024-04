Grafika wygląda jak koszmar senny twórcy obrazów, bo postać na pierwszym planie ma trzy ręce, a jedna z kobiet z tyłu ma nienaturalnie wydłużoną szyję. Ostateczny efekt razi sztucznością i w mediach społecznościowych wzbudził kontrowersje. Nie brakuje głosów krytycznych i pytających, po co wykorzystywać generatory obrazów do tak oczywistego tematu. Czy nie prościej byłoby po prostu zamieścić zdjęcie uśmiechniętych studentów zamiast sztucznych na wskroś humanoidów? Administrator profilu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego próbuje humorystycznie odpowiadać na kąśliwe uwagi, ale efekt pracy pozostał.

Pokazuje to, że oczywiście mając pod ręką narzędzia sztucznej inteligencji można stworzyć w zasadzie wszystko, jednak zdecydowanie nie każdy potrafi to zrobić. Stąd chyba daleka droga do generowania treści mogących wprowadzić w błąd zwykłego użytkownika, ponieważ akurat w tym wypadku nawet z dużej odległości widać, jak sztuczne jest to dzieło.

Co przyniesie sztuczna inteligencja

Niemniej potencjał tkwiący w AI jest ogromny, według prognoz McKinsey dla globalnego rynku tylko przez wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji światowa gospodarka w kilka lat urośnie o 4 bln dol. - Będzie to efekt optymalizacji i zwiększenia wydajności pracy. Mowa jest o optymalizacji nawet rzędu 60 czy 70 proc. - mówi Andrzej Sowiński, dyrektor generalny HP Inc Polska. - Korzystający z ChatGDP nawet o 40 proc. zoptymalizowali swój czas pracy - dodaje.

W efekcie nawet 55 proc pracowników wierzy, że zastosowanie AI poprawi ich relację czasu pracy do godzin wolnych. - Wielu nadal nie rozumie gdzie można takie narzędzia zastosować, mówi tak 40 proc. I podobna grupa mówi, że jest przygotowana do takich zastosowań w pracy - dodaje.