Powstała przełomowa bateria wodna. Może odesłać akumulatory litowe na emeryturę

To odkrycie może zrewolucjonizować branżę pojazdów elektrycznych. Co więcej, akumulatory wodne wykorzystują wodę jako rozpuszczalnik elektrolitów, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Tradycyjne niewodne akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się dużą gęstością energii, ale zdecydowanie mniej bezpieczne ze względu na stosowane w nich łatwopalne elektrolity organiczne – składnik umożliwiający ładowanie i rozładowywanie akumulatora.

Bateria o dużej gęstości energii

Jednakże akumulatory wodne mają na ogół niższą gęstość energii ze względu na ograniczoną rozpuszczalność elektrolitu i niskie napięcie akumulatora. Teraz naukowcy w Chinach opracowali wodną baterię o dużej gęstości energii. Grupa badawcza kierowana przez prof. LI Xianfenga z Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chińskiej Akademii Nauk (CAS), we współpracy z grupą prof. FU Qianga, również z DICP, opracowała wieloelektronową katodę z transferem elektronów na bazie bromu i jodu. Jak wynika z nowego badania opublikowanego w magazynie „Nature Energy”, katoda ta osiągnęła pojemność właściwą ponad 840 Ah/l i gęstość energii do 1200 Wh/l w przeliczeniu na katolit w testach pełnych akumulatorów.

Naukowcy odkryli także, że dzięki nowej technologii można wydłużyć cykl życia akumulatorów do 1000 cykli, „co wykazuje znaczną stabilność”. Naukowcy wspomnieli również, że gęstość energii ich akumulatorów nawet „przekracza gęstość energii niektórych materiałów na elektrody stałe” i może być porównywalna pod względem kosztów z tradycyjnymi akumulatorami litowymi.