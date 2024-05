Polski start-up rozpycha się w kosmosie. Wysyłają sztuczną inteligencję z ważną misją

Gliwicka firma KP Labs weszła do grupy przedsiębiorstw, które będą brały udział w Polskiej Misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Dzięki temu będzie w stanie prowadzić swoje badania w kosmosie. Spółka opracowała jednostkę przetwarzania danych o nazwie Leopard. Poleci on w ramach misji, by w przestrzeni kosmicznej demonstrować możliwości modułu. W praktyce chodzi o sprawdzenie zastosowań AI w nietypowych warunkach. Jak informuje KP Labs, Leopard umożliwi projektantom misji kosmicznych testowanie i doskonalenie algorytmów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w realnych warunkach kosmicznych.

Algorytmy na orbicie

Ma to być kluczowe dla zdobycia tzw. doświadczenia lotnego (z ang. flight heritage) i potwierdzenia gotowości technologii do użytku na orbicie, bez konieczności wynoszenia własnego satelity. Projekt ma też na celu rozwój technologii Edge Computing i Space-Based Data Center, czyli autonomicznego przetwarzania danych na orbicie, które będą coraz istotniejsze wraz z rozwojem eksploracji kosmicznej. Michał Zachara, wiceprezes KP Labs, podkreśla, iż umożliwienie testowania algorytmów sztucznej inteligencji i przetwarzania danych w warunkach kosmicznych jest milowym krokiem w zapewnieniu dostępu do kosmosu podmiotom badawczym, akademickim i komercyjnym.

Czytaj więcej Technologie Polskie satelity ruszyły na orbitę. Pierwszy taki test w kosmosie SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska, wyniosła w sobotę na orbitę szczególny ładunek. W lukach rakiety Falcon 9 znalazło się kilkadziesiąt małych satelitów, w tym dwa polskie, za którymi stoją firmy SatRev i KP Labs. Dlaczego to wyjątkowa misja?

– Jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte podczas tej misji przyczyni się do rozwoju projektów naszych partnerów i otworzy nowe perspektywy – wskazuje.

Technologia autonomicznego przetwarzania została niedawno przetestowana na orbicie przez satelitę Intuition-1, wystrzelonego przez KP Labs na pokładzie rakiety firmy SpaceX. Leopard przetworzył pozyskane obrazy hiperspektralne i przesłał na Ziemię szczegółowe obrazy powierzchni planety. W tym wypadku przetwarzanie na pokładzie pozwala na szybszą reakcję na wykryte zjawiska, skracając czas analizy i zmniejszając koszty przesyłania oraz przetwarzania danych na pokładzie ISS.