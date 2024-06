Neuralink Elona Muska ma problem. Pracownica zaatakowana przez małpę w czasie testów

Pracownica, Lindsay Short, powiedziała, że kiedy w sierpniu 2022 roku przeniosła się do laboratorium we Fremont w Kalifornii, spotkała się ze „środowiskiem pracy obarczonym winą, wstydem i niemożliwymi terminami”. Powiedziała, że została zwolniona po tym, jak powiedziała swoim przełożonym, że jest w ciąży. Zarzuciła również dyskryminację ze względu na płeć. Sprawę opisuje agencja Bloomberg. Neuralink nie odpowiedział na razie na prośbę o komentarz do pozwu.

Reklama

Implanty mózgowe mają pomóc sparaliżowanym pacjentom

Start-up jest we wczesnym stadium badań klinicznych swojego urządzenia, które ma na celu przywrócenie funkcji ruchowych sparaliżowanych pacjentów. Mieszkaniec Arizony Noland Arbaugh, niedawno przeszedł operację i stał się pierwszym ludzkim pacjentem, który wszczepił urządzenie. Arbaugh może teraz z powodzeniem grać w gry wideo, używając tylko swoich myśli.

Czytaj więcej Technologie Historyczny post zamieszczony tylko myślami. Elon Musk triumfuje Noland Arbaugh, sparaliżowany w wyniku wypadku 29-latek, stał się pierwszą osobą, która wysłała tweeta, używając tylko myśli, dzięki implantowi mózgowemu firmy Neuralink. Firma zapowiada jeszcze większy przełom związany z odzyskiwaniem wzroku.

Zanim możliwe były testy na ludziach, przeprowadzano je na małpach. Firmie zarzucano złe traktowanie zwierząt, gdy prowadziła badania nad małpami trzymanymi na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Od tego czasu start-up przeniósł badania do własnych obiektów.

Zwolniona kobieta w ciąży

Short powiedziała, że pracowała z małpami, które były nosicielami wirusa opryszczki, gdy została podrapana w ręce pomimo rękawiczek ochronnych. Oskarżyła firmę o to, że nie zapewniła odpowiedniego sprzętu ochronnego. W trakcie innego incydentu, po tym, jak została zmuszona do wykonania zabiegu, do którego nie była przygotowana, małpa drapała ją po twarzy. Kiedy nalegała na zbadanie i leczenie, jej szef zagroził „ciężkimi reperkusjami”, jeśli to się powtórzy — napisała w pozwie.