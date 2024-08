Na razie nie wiele wiadomo o pacjencie, poza faktem, iż nowatorskiemu zabiegowi poddano osobę, która miała uraz rdzenia kręgowego. Jest to zatem przypadek podobny do pierwszego pacjenta, któremu start-up Elona Muska wszczepił taki chip w styczniu tego roku.

Co daje wszczepienie implantu Elona Muska

Operacja trwała ponad osiem godzin. Miliarder na platformie X ujawnił, że pacjent urazu nabawił się w efekcie wypadku podczas nurkowania. Musk ogłosił sukces i wskazał, że „400 elektrod implantu mózgowego działa”. Z drugiej strony Neuralink na swojej stronie internetowej stwierdza, że chipy firmy wykorzystują… 1024 elektrody. To nie powinno stanowić jednak problemu. Kontrowersyjny biznesmen zapewnia bowiem, że sterowanie telepatyczne zadziała nawet w sytuacji, gdy działa ledwie 10-15 proc. elektrod.

Druga operacja wszczepienia implantu mózgowego to niewątpliwie znaczące wydarzenie – technologia ta ma bowiem umożliwić sparaliżowanym pacjentom korzystania z urządzeń cyfrowych jedynie za pomocą myśli. Urządzenie pozwoliło pierwszemu pacjentowi grać w gry wideo, przeglądać internet, a nawet poruszać kursorem na laptopie i publikować informacje w mediach społecznościowych.

Kolejka chętnych

Elon Musk już zapowiedział, że w kolejce czeka wielu chętnych do wszczepienia chipu. Neuralink ma w planach tylko w br. osiem kolejnych operacji. Ale to nie jedyna firma, która chce wdrożyć taką rewolucyjną technologię. Do wyścigu stają również Chińczycy. Tamtejsze ministerstwo przemysłu i technologii Informacyjnych (MIIT) przedstawiło niedawno swoje ambitne plany rozwoju takich produktów do 2025 r., kiedy to kraj ten ma być w stanie nawiązać walkę z Elonem Muskiem, by dwa lata później ją wygrać.