Tryskawiec sprężysty, znany również jako ośli ogórek lub tryskacz, to popularna roślina z rodziny dyniowatych. Swoją nazwę ta bylina zawdzięcza – nie przez przypadek – niezwykłej umiejętności. Potrafi „tryskać” nasionami jak żadna inna roślina. Ten przyrodniczy fenomen jest na tyle wyjątkowy, iż zainteresował badaczy specjalizujących się w mechanice i robotyce. Oślego ogórka pod lupę wzięli eksperci z Uniwersytetu Zhejiang. Zespół, którego członkami są Chengfeng Pan, Neng Xia, Dongdong Jin, chce wykorzystać to zjawisko dla rozwoju zdolności napędowych m.in. robotów – chodzi m.in. o znaczącą poprawę ich umiejętności skakania. Takie rozwiązanie wykorzystane może być też w balistyce, gdyż w podobny sposób da się strzelać pociskami, ale również w lotnictwie.

Wystrzały z wielką prędkością i na wielką odległość

Chińscy naukowcy, którzy skonstruowali w tym celu wyrzutnię hydrożelu inspirowaną Tryskawcem, swój wynalazek opisali w prestiżowym magazynie „Nature”. Efekty mają być imponujące – urządzenie potrafi uwolnić energię w zaledwie 0,3 milisekundy. Potrzebne jest do tego światło. Wyrzutnia wykorzystuje bowiem szybkie parowanie cieczy wyzwalane przez fototermiczną reakcję. To właśnie parowanie ma prowadzić do zmagazynowania energii w hydrożelu.

Badacze wskazują, że są w stanie kontrolować „wystrzał” z dużą prędkością i przewidywać jego trajektorię. Wyrzutnia jest ponoć w stanie strzelać na odległość kilkaset razy większą niż jej wysokość. Wynalazek nie musi jednak wcale być wykorzystany do celów militarnych (choć wspomina się w tym kontekście o broni balistycznej to nie przeprowadzono w tym kierunku jakichkolwiek testów). Technologia ta ma bowiem potencjał w rolnictwie (do zasiewów) oraz medycynie (do pobierania próbek tkanek głębokich).

Wyrzutnia ma kształt dysku i średnicę ledwie 7 mm (przy wysokości 3 mm). Chińczykom udało się jednak wystrzelić z niej w pionie na wysokość prawie 2 metrów.