Niespodziewany efekt popularnego środka wczesnoporonnego. Może wydłużać życie

Po raz pierwszy naukowcom udało się nieinwazyjnie zmierzyć mitofagię u muszek owocówek. Odkryli, że Mifepriston zwiększa ją w takim samym stopniu jak Rapamycyna. - Nieinwazyjny test mitofagii in vivo jest nowatorski, a nasze odkrycia sugerują, że poprawa zdrowia mitochondriów może mieć kluczowe znaczenie dla tego, jak oba leki wydłużają życie – powiedział Tower. Fakt, że Mifepriston – lek już zatwierdzony do różnych zastosowań medycznych – może zwiększać mitofagię, wskazuje na jego potencjał jako leczenia przeciwstarzeniowego - dodał Tower.

W kolejnych etapach badania naukowcy muszą ustalić, czy efekty obserwowane u muszek owocówek można odtworzyć u ludzi. Jeśli tak, mifepryston może stanowić stosunkowo dostępny i bezpieczny sposób na zmniejszenie związanego z wiekiem spadku liczby komórek, torując drogę innym terapiom, które poprawiają zdrowie mitochondriów, aby wspierać długowieczność.

Jak działa Mifepriston?

Mifepryston to lek, który blokuje hormon zwany progesteronem, niezbędny do kontynuacji ciąży. Stosowany razem z innym lekiem zwanym Misoprostolem, jest wykorzystywany w celu zakończenia ciąży do dziesiątego tygodnia.

Niedawno naukowcy odkryli, że powszechnie dostępny tani lek na cukrzycę Metformina może również wydłużyć życie. Od dawna wiadomo, że lek ten ma działanie wykraczające poza leczenie cukrzycy, co skłoniło naukowców do zbadania go pod kątem takich schorzeń jak rak, choroby układu krążenia i starzenie się. Dane pochodzące od robaków, gryzoni, much i ludzi, którzy przyjmowali lek na cukrzycę, sugerują, że może on mieć działanie przeciwstarzeniowe.