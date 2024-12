Jakie technologie zdominują rok 2025? Spytaliśmy ekspertów

Komputery kwantowe – obok AI i robotyki – staną się motorami napędowymi technologicznej rewolucji, która nadciąga Foto: shutterstock

Robotyka da AI nowe możliwości

Piotr Kawecki, prezes ITBoom

Reklama

W 2025 r. będziemy świadkami kolejnej fali wzrostu zainteresowania sztuczną inteligencją. Widać to po konferencjach, produktach, rozwiązaniach i kierunkach, w jakich branża IT podążała w 2024 r. AI wchodzi do naszych domów: począwszy od rozwiązań sterujących oświetleniem, ciepłem, telewizją czy zdrowym trybem życia. Inteligentne rozwiązania zagościły na dobre w smartfonach, a wszyscy wielcy gracze zapowiedzieli kolejne inwestycje w ich rozwój. Przykładem udoskonaleń w codziennej pracy biurowej jest Microsoft Copilot, który wspiera pracę, w tym z pakietem Office 365. A to tylko preludium do prawdziwych zmian w technologii i jej szerszego zastosowania. AI – poprzez robotykę i automatykę – zyska nowe możliwości. Tesla wdraża strategię, w ramach której kluczowym projektem będzie Cybercub – sieć elektrycznych, zeroemisyjnych i w pełni autonomicznych pojazdów. Do realizacji tego celu potrzeba odpowiedniej legislacji, o którą twórca Tesli walczył, otwarcie wspierając kampanię Donalda Trumpa. Na ulicach San Francisco jeżdżą już autonomiczne taksówki od Tesli. Te rozwiązania to już standard w Chinach, a Japonia zintensyfikowała testy. Elon Musk prze do przodu i przy okazji zmiany władzy u sterów w USA zamierza na ogromną skalę lobbować za większą automatyzacją w amerykańskich urzędach. Przed AI wielkie wyzwania: w obszarze legislacji i dostosowania do norm etycznych. Chodzi o to, aby sztuczna inteligencja mogła rozwijać się w ramach w pełni bezpiecznych dla człowieka.



Czas komercyjnych wdrożeń ChatGPT

Krzysztof Wróbel, członek AI Chamber, prezes Virbe.ai

W ostatnich miesiącach rynek został zalany nowymi rozwiązaniami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji – od chatbotów po specjalistyczne modele zdolne tworzyć teksty, obrazy czy muzykę. Niestety, wiele firm wciąż nie jest gotowych na wdrażanie tak zaawansowanych narzędzi, a popularne produkty, jak np. ChatGPT, służą głównie konsumentom i nie są jeszcze przystosowane do komercyjnego wdrożenia w biznesie. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań modularnych, dostosowanych do wewnętrznych procesów, baz wiedzy i serwisów. Wyzwanie polega na tym, aby dostarczyć interfejs podobny do ChatGPT, ale jednocześnie wyposażyć go w wiedzę ekspercką o usługach i produktach danej firmy, po to, aby wpływać na to, jak przebiegają scenariusze rozmowy z klientem, a to wszystko przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów prawnych jak RODO, AI Act, oraz braku tzw. halucynacji w rozmowie. Mimo wyzwań, pokusa wdrożenia tego typu rozwiązań jest ogromna – dla wielu podmiotów interaktywne wirtualne doradztwo 24 godziny na dobę, przełoży się na znaczne podniesienie jakości obsługi oraz konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku. W szczególności w 2025 r. będziemy obserwować coraz więcej zastosowań LLM (duże modele językowe – red.) w tradycyjnych branżach, np. w handlu detalicznym, bankowości czy automotive, a nie tylko w pisaniu postów.