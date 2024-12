Ta technologia może zniszczyć świat. „Ojciec chrzestny” ostrzega

Profesor Hinton powiedział, że sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na świat podobny do rewolucji przemysłowej. – W rewolucji przemysłowej siła człowieka przestała mieć znaczenie, ponieważ maszyny były po prostu silniejsze i jeśli chciałeś kopać rów, kopałeś go maszyną. Teraz mamy coś, co zastąpi ludzką inteligencję. Będą to maszyny – powiedział.

– Te istoty będą inteligentniejsze od nas. Dlatego podczas rewolucji przemysłowej nigdy nie było szans, że maszyny przejmą kontrolę nad ludźmi tylko dlatego, że są silniejsze. Nadal sprawowaliśmy kontrolę, ponieważ mieliśmy inteligencję. Teraz istnieje ryzyko, że maszyny mogą przejąć kontrolę. A to wielka różnica – mówił. We wcześniejszym wywiadzie dla BBC szacował na 50 proc. ryzyko, że za 5 do 20 lat będziemy musieli stawić czoła problemowi sztucznej inteligencji próbującej przejąć kontrolę.

Potrzebne nowe przepisy i świadczenia dla obywateli

Zapytany, jak jego zdaniem może wyglądać życie za 10 lub 20 lat, profesor Hinton powiedział: – Będzie to w dużej mierze zależeć od tego, co nasze systemy polityczne zrobią z tą technologią. Będzie to miało wiele wspaniałych efektów w opiece zdrowotnej i niemal w każdej branży sprawi, że wszystko stanie się bardziej wydajne, ale musimy być bardzo ostrożni przy jej rozwoju – dodał. Zdaniem noblisty potrzeba przepisów, które powstrzymają ludzi przed używaniem AI do złych celów, a obecnie nie wydaje się, aby politycy byli zainteresowani ich wprowadzeniem.



Choć AI zwiększy produktywność, może być niekorzystna dla społeczeństwa, jeśli wiele osób straci pracę, a wszystkie korzyści trafią do ludzi bogatych. – Jeśli istnieje duża przepaść między bogatymi i biednymi, jest to bardzo niekorzystne dla społeczeństwa – powiedział Hinton. Już wcześniej wskazywał, że konieczna będzie nowa forma świadczeń dająca stałe kwoty każdemu obywatelowi w sytuacji, gdy „sztuczna inteligencja zabierze wiele prozaicznych miejsc pracy”.