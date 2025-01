Kamizelka kuloodporna nie do przebicia? Powstał najbardziej wytrzymały materiał

Madison Bardot, doktorantka w laboratorium Dichtela, opracowała nowatorski proces wykorzystujący monomery w kształcie litery X jako elementy składowe i organizujący je w wysoce uporządkowane struktury krystaliczne. Następnie wykorzystali inną cząsteczkę do utworzenia wiązań między cząsteczkami kryształu.

Powstały materiał składa się z warstw dwuwymiarowych (2D) arkuszy polimerowych, w których końce monomerów w kształcie litery X są splecione z końcami innych monomerów w kształcie litery X, a więcej monomerów jest przewleczonych przez szczeliny pomiędzy nimi. Łącznie materiał składa się ze 100 bilionów wiązań mechanicznych na centymetr kwadratowy, co stanowi najwyższą gęstość, jaką kiedykolwiek osiągnięto.

Materiał odporny i elastyczny. Może znaleźć nowe zastosowania

Co ciekawe, zespół odkrył również, że rozpuszczenie polimeru w roztworze umożliwiło złączonym monomerom odklejanie się od siebie, umożliwiając manipulowanie poszczególnymi arkuszami. - Kiedy przykłada się do polimeru niewielką siłę, staje się on niezwykle elastyczny, ale jeśli przyłożona jest większa siła, materiał staje się sztywniejszy, ponieważ wiązania mechaniczne są lokalnie rozciągane do granic możliwości. Ta właściwość nazywa się „utwardzaniem przez odkształcenie” i jest bardzo interesująca w przypadku materiałów plastycznych i wytrzymałych mechanicznie - tłumaczy Dichtel.

Poza właściwościami mechanicznymi architektura polimeru ma interesujące właściwości, które można zbadać pod kątem innych zastosowań.