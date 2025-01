Chiny stworzyły niezwykłe drony bojowe, które potrafią pływać, nurkować i latać

Możliwości nawigacji podwodnej Feiyi są szczególnie imponujące, a jego wydajność podróży przewyższa większość istniejących dronów. Dzieje się tak głównie dlatego, że jego cztery pary obracających się skrzydeł używanych do lotu mogą się obracać i składać jak ludzkie ramiona, co pozwala nieregularnym powierzchniom skrzydeł ściśle przylegać do kadłuba, tym samym znacznie zmniejszając opór wody. Po wynurzeniu skrzydła te rozkładają się w ciągu zaledwie kilku sekund pozwalając mu wznieść się w powietrze.

Dron ma też śmigła zamontowane na ogonie, które zapewniają mu mocny napęd i sterowanie podczas operacji podwodnych. Poza tym Feiyi jest w stanie utrzymać pionową postawę na wzburzonych falach podczas schodzenia do powierzchni wody. Dron potrzebuje zaledwie pięciu sekund, aby się zanurzyć - podaje Interesting Engineering.

Zespół projektowy, kierowany przez profesora nadzwyczajnego NWPU Dong Changyina, utrzymuje, że dron, przy wsparciu technologii sztucznej inteligencji, może autonomicznie wykonywać „pewne misje ze szczególnymi wymaganiami”.

Chiny wyprzedziły Amerykę?

Tymczasem drony wykorzystywane przez wojsko amerykańskie muszą być transportowane na powierzchnię w tubie przypominającej torpedę i nie mają żadnej mobilności pod wodą. Następnie, po opuszczeniu morza, muszą pozostać w powietrzu, więc są bardziej podatne na ataki.

Uniwersalny dron Feiyi ma być pierwszym z wielu tego typu urządzeń, które Pekin mógłby wykorzystać w razie konfliktu zbrojnego. Raport opublikowany przez think tank Center for a New American Security (CNAS) przewiduje, że potencjalny przyszły konflikt między Tajwanem a Chinami będzie kształtowany przez nowe technologie, w tym także autonomiczne drony operujące, zarówno w powietrzu, jak i pod powierzchnia wody.