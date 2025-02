Towarzysze w smutku i samotności. Człowiek może liczyć na pomoc i ciepło robota

Wraz z rozwojem technologii pojawiły się roboty towarzyszące, inaczej nazywane społecznymi (social robots). Robot towarzyszący to robot zdolny do interakcji z ludźmi wyposażony w technologie AI, czujniki, kamery, mikrofony i inne urządzenia, które pozwalają mu reagować na dotyk, dźwięki i obrazy. Potrafi rozmawiać, rozpoznawać twarze i często także wyrażać emocje. Jego rolą jest udział w codziennym życiu człowieka, przełamanie samotności i izolacji, a także wsparcie w edukacji.

Takich urządzeń będzie wokół nas coraz więcej, bo jest to obszar o wysokim potencjale rozwoju, który przyciąga inwestorów. Już teraz można mówić o sporym rynku robotów towarzyszących. Jak podaje firma badawcza GII Global Information, został on w 2023 r. wyceniony na 1,11 mld dol. W 2024 r. osiągnął wartość 1,26 mld dol. i przewiduje się, że wzrośnie do 2,86 mld dol. do 2030 r.

Japonia na czele. Popularne są Lovoty

Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata jest narastająca samotność, którą roboty społeczne mogą skutecznie łagodzić. Badanie przeprowadzone na platformie Sermo (jednej z największych zamkniętych społeczności medycznych online) wśród 307 świadczeniodawców usług zdrowotnych w Europie i USA wykazało, że aż 69 proc. respondentów dostrzega w nich potencjał do poprawy zdrowia psychicznego pacjentów. Co więcej, 70 proc. lekarzy opowiedziało się za pomysłem, aby koszty zakupu robotów towarzyszących mogły być refundowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Krajem, który przoduje w rozwoju robotów społecznych, jest Japonia. Przykładem jest chociażby Lovot przypominający śmieszną maskotkę, z którym jego użytkownicy spędzają średnio godzinę dziennie. Popularność Lovotów rośnie nie tylko w Japonii, ale i w Chinach, gdzie w 2023 r. otwarto pierwszy sklep stacjonarny z tymi urządzeniami. Inny przykład to humanoidalny robot Pepper, wykorzystywany w edukacji, zwłaszcza do nauki o sztucznej inteligencji. Studenci mogą łączyć możliwości ChatGPT z fizyczną obecnością Peppera, obserwując, jak generatywna AI wpływa na jego funkcje komunikacyjne. Roboty społeczne znajdują również zastosowanie w placówkach medycznych. We francuskim szpitalu w Jouarre testowany jest robot Zora, który rozmawia z pacjentami, prowadzi ćwiczenia rehabilitacyjne i organizuje gry grupowe. Okazało się, że pacjenci chętniej niż z lekarzem dzielą się z nim swoimi problemami zdrowotnymi.