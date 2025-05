„Rozmowa" z psem i kotem? Właśnie pada bariera w komunikacji

Chiński koncern technologiczny Baidu chce opatentować nowatorski system sztucznej inteligencji, który ma służyć do odczytywania dźwięków zwierząt. W praktyce narzędzie ma dekodować zachowania i odgłosy wydawane np. przez koty, czy psy, by w ten sposób człowiek mógł zrozumieć, co te stworzenia chcą wyrazić. Naukowcy już rozpoczęli badania nad tłumaczenie miauczeń i szczekania na język ludzki.

Chiny patentują system tłumaczenia „języka zwierząt"

Zgodnie z właśnie opublikowanym dokumentem patentowym Baidu, właściciel największej chińskiej wyszukiwarki, proponuje system przekształcający wokalizacje zwierząt na dowolny język. Wniosek patentowy, który trafił do Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej, wskazuje, że system będzie zbierał dane dotyczące zwierząt, w tym dźwięki, wzorce zachowań i sygnały fizjologiczne, a dane te zostaną wstępnie przetworzone i połączone, by finalnie zostać poddane analizie AI. Takie rozpoznanie stanu emocjonalnego zwierzęcia może być przełomem w komunikacji między gatunkami. Baidu twierdzi, że system ten może umożliwić „głębszą komunikację emocjonalną i porozumienie między zwierzętami i ludźmi, zwiększając dokładność i efektywność komunikacji międzygatunkowej”.

Chiński gigant jest jedną z pierwszych firm w tym kraju, która zainwestowała w sztuczną inteligencję (stało się to już po debiucie ChatGPT w 2022 r., a w zeszłym miesiącu gigant zaprezentował swój najnowszy model AI, Ernie 4.5 Turbo).

Projekty dekodowania mowy zwierząt

Baidu nie jest jednak jedynym podmiotem, który wziął na cel system komunikacji zwierzęta-ludzie. Międzynarodowi badacze z Project Cetacean Translation Initiative od 2020 r. zajmują się analizą statystyczną i sztuczną inteligencją, aby zrozumieć, w jaki sposób komunikują się kaszaloty. Z kolei Earth Species Project, organizacja non-profit założona w 2017 r., której zwolennikami jest m.in. Reid Hoffman (twórca LinkedIn) również próbuje wykorzystać sztuczną inteligencję do odczytywania komunikacji zwierząt.