Rewolucja w elektronice. Ekran dostosuje kształt do potrzeb użytkownika

Zatem na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu mogą pojawić się wystające „przyciski" lub np. „gałka" do sterowania pokazywanymi na ekranie aplikacjami. To prawdziwa rewolucja na rynku wyświetlaczy. W pierwszej kolejności ta innowacja ma się zadomowić w przemyśle motoryzacyjnym - takie ekrany trafią bowiem do kabin samochodów. Nowatorski projekt zadebiutuje na odbywających się w dniach 11-16 maja targach SID Display Week 2025 w San Jose.

Jak wynalazek LG Display zmieni elektronikę?

Firma LG Display, która stoi za wynalazkiem, nie ma wątpliwości, że zmieni on oblicze wnętrz aut i sposób interakcji z systemami rozrywki. Jak podał koreański koncern, elastyczny wyświetlacz o nazwie SAD (z ang. stretchable automotive display), ma zdolność do rozszerzania swojej powierzchni nawet o 50 proc. Ma to poprawić funkcjonalność ekranów, które zyskają nie tylko możliwość wyświetlania treści, ale także wchodzenia w fizyczną interakcję z użytkownikiem.

Jeszcze przed pokazem w Kalifornii LG zaprezentowało film z działania SAD. I robi on duże wrażenie - wysuwanie z płaskiej powierzchni panelu fizycznych przycisków i pokręteł następuje po dotknięciu ekranu. Eksperci przekonują, że rozwiązanie to ma znacząco ułatwić obsługę systemu informacyjno-rozrywkowego, zwłaszcza podczas prowadzenia pojazdu.

Jeden wyświetlacz zamiast wielu

Dzięki tej technologii, osobne wyświetlacze i fizyczne przyciski mogą zostać zastąpione przez jeden, płynnie działający i zmiennokształtny ekran. Pomimo nowej funkcjonalności wyświetlacz ma zachować wysoką jakość obrazu, oferując rozdzielczość 100 ppi oraz pełne kolory RGB, porównywalne ze standardowymi monitorami. Technologia ta ma również zapewniać niezbędną trwałość do zastosowań motoryzacyjnych, działając w ekstremalnych temperaturach.